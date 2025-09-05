Pedagogisk assistent/Omsorgsassistent
Dianthus Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Täby Visa alla behandlingsassistentjobb i Täby
2025-09-05
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dianthus Omsorg AB i Täby
Dianthus Omsorg AB som driver korttidsboenden, daglig verksamhet samt korttidstillsyn enligt LSS söker personal.
Våra verksamheter är naturskönt belägna i Roslags Näsby, Täby kyrkby och Näsbypark.
Vi söker personer som har erfarenhet av arbete inom LSS och persongruppen och som är väl förtrogen med de arbetsuppgifter som ingår. Detta innefattar dokumentation såsom genomförandeplaner, riskbedömningar samt annan dokumentation som är viktig för att utföra uppdraget med kvalitet.
Du kommer arbeta i ett team med fyra andra personer i ditt team och ha ett gemensamt ansvaret för planering av aktiviteter, matinköp, mötesprotokoll mm.
Inom Dianthus Omsorg så har du stor möjlighet att påverka både din tid och innehållet i ditt arbete tillsammans med brukarna. Anställningen omfattar 80% fast tillsvidaretjänst, med goda möjligheter att ta vikariepass för att komma upp i 100% tjänst. Du kommer att arbeta, dag, natt och helgpass med fast rad varannan helg.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Välkommen med din ansökan, CV samt minst två referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: jobb@dianthusomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80% Stödpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dianthus Omsorg AB
(org.nr 559007-8712)
Videbacken 10 (visa karta
)
183 53 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR ansvarig
Ellinor Fahlberg ellinor@dianthusomsorg.se 0704-027352 Jobbnummer
9495762