2026-01-29
Tumbo Husvagnar AB är ett familjeföretag med ca 70 anställda. Vi finns i Tumbo, 1,5 mil från Eskilstuna och 3,5 mil från Västerås. Verksamheten är försäljning av husvagnar och husbilar, både nytt och begagnat. Vi har en stor och funktionell verkstad på 3.000 m2 med 36 verkstadsplatser och egen lackverkstad med stor lackbox. Vi är en Fiat Professional-auktoriserad verkstad. Vår totala verksamhet är på ca 12.000 m2.
I vår moderna verkstad är verksamheten i full gång och vi söker nu en PDI-Tekniker (Pre Delivery Inspection) för anställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Som PDI-tekniker ansvarar du för den tekniska genomgången av våra husbilar och husvagnar. Det innebär att du testar, kontrollerar och kvalitetssäkrar att alla funktioner - el, gasol, vatten, värme, belysning och fordonssystem - fungerar som de ska. Du jobbar metodiskt, har sinne för detaljer och gillar att lösa tekniska problem.
Du behöver inte ha tidigare arbetserfarenhet, men du ska ha ett tekniskt intresse, vilja att lära dig och vara noggrann i ditt arbete. Vi lär dig allt du behöver veta hos oss! Arbetet passar dig som trivs med praktiska och administrativa uppgifter, gillar att förstå hur saker fungerar och vill vara en viktig del av att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen när deras nya fordon levereras.
Tekniskt intresse, datorvana och vilja att lära dig nya saker
God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Erfarenhet av fordon, husbilar, husvagnar eller liknande är meriterande
B-körkort (manuellt) är ett krav
God svenska i tal och skrift är ett krav
Vi erbjuder:
Hos Tumbo Husvagnar blir du en del av ett engagerat och familjärt team som brinner för kvalitet och kundnöjdhet. Här får du ett omväxlande och stimulerande arbete inom en växande bransch där teknik möter fritid och upplevelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du ansöker genom att fylla i formuläret och skicka in ditt CV på hemsidan. Har du inte ett CV kan du kontaka ansvarig enligt nedan. Löpande urval kommer att ske. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vill du veta mer om oss besök gärna vår hemsida www.tumbo.se.
Frågor besvaras av Sebastian Mesimäki, verkstadscoach, 016-200 68 80 sebastian@tumbo.se
Välkommen med din ansökan!
