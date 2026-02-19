PCB Design
2026-02-19
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en PCB Design hos vår kund.
Kravprofil Vi behöver eventuellt en konsult för design av ett PCB. Personen kommer rapportera till kundens teknikchef som vanligtvis är med i arbetet av design av deras PCB'er.
Krav nedan: - Designa i PADS - Kunskap om design för högvolymsproduktion, - Kunskap om konsumentmarknaden och vilka krav som kan finnas där - Lågspänning - WIFI och BLE moduler - Meriterande om du även har kunskap om serieproduktion och vilka metoder som finns där att använda sig av för enkel montering av PCB i kapsling.
Placering helst i norr, kundens team sitter i Kalix så om du är placerad i Luleå vore de toppen. Annars ska distansarbete även gå bra.
Övrig information Placeringsort: Luleå Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: ASAP till Öppet Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
