Payroll Specialist
Assa Abloy AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-09-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assa Abloy AB i Malmö
, Landskrona
, Halmstad
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att göra lönehantering enklare, mer effektiv och värdefull för hela organisationen? ASSA ABLOY AB i Malmö söker en engagerad Payroll Specialist.
Bli en del av vårt engagerade team i Malmö där vi arbetar med ett öppet sinnelag, teamarbete, lärande av varandra och en aldrig sinande nyfikenhet på förbättringar och förenklingar av arbetet.
Vi arbetar som ett team, där vi alltid hjälper varandra och lär oss av misstagen så att vi gemensamt kan bli bättre.
Vad du kommer att göra som vår Payroll Specialist
Som Payroll Specialist på vårt lönecenter arbetar du med lönehantering för ASSA ABLOY-koncernens svenska bolag - för närvarande 17 bolag och totalt ca 2 500 löner. Rollen är varierande och utvecklande, och du blir en viktig del av vårt arbete med att harmonisera och effektivisera våra processer.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för löneberedning, systemförvaltning och hantering av behörigheter och personaladministration.
Ge support och rådgivning till chefer, schemaläggare och medarbetare i löne-, pensions- och försäkringsfrågor.
Säkerställa korrekt tillämpning av olika kollektivavtal.
Delta i utveckling och förbättring av processer, med möjlighet att bidra med automatisering och digitalisering.
Utföra enklare HR-uppgifter och stödja teamet vid behov.
Färdigheterna och erfarenheten du behöver
Vi söker någon som:
Har 3-5 års arbetslivserfarenhet, gärna inom service, administration, HR, ekonomi eller liknande.
Har god systemvana - erfarenhet av Agda PS är ett plus, men vana från andra lönesystem eller affärssystem är också värdefullt.
Har förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och processer.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Har intresse för digitalisering och automatisering
Som person är du lösningsorienterad, noggrann, ansvarstagande och trivs med att ge service och stöd. Du uppskattar att arbeta i team, delar gärna med dig av din kunskap och är öppen för att lära dig nytt.
Lönegruppen består av ett fantastiskt team av glada, serviceinriktade och kunniga kollegor som ser fram emot att välkomna en ny medlem. Rollen innebär kontakt både internt och externt, vilket ställer krav på att du är servicemedveten, har ett professionellt bemötande och trivs med att ge stöd och support.
Vi erbjuder
Vi erbjuder fantastiska möjligheter och förmåner, så att du kan fortsätta och utveckla en livslång karriär hos oss - här är vad vi har att erbjuda:
Möjligheter till lärande och utveckling
En givande arbetsplats med stort engagemang
Att jobba i ett härligt team i en dynamisk miljö
Förmånligt kollektivavtal
Vi granskar ansökningar regelbundet, så vänta inte
Vi bygger mångsidiga och inkluderande team och uppmanar ansökningar från alla som kan se sig själva arbeta med oss.
För att säkerställa att din personliga information är säker, tittar vi inte på några ansökningar som skickas via e-post eller post. Om du har några frågor om rollen eller processen, skicka ett e-postmeddelande till Khalil Kabakibi, Talent Acquisition Business Partner, på Khalil.kabakibi@assaabloy.com
.
Låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer öppen värld!
För att få reda på mer om oss, besök www.assaabloy.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assa Abloy AB
(org.nr 556059-3575)
Nordenskiöldsgatan 8 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9489893