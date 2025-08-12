Payroll Specialist
Är du vår nästa Payroll Specialist?
Vill du vara med och skapa värde för kunder genom effektiva och innovativa löneprocesser? Brinner du för digitala lösningar som förenklar vardagen för tusentals användare? Vi söker dig som vill bidra med din expertis i en dynamisk och framåtblickande arbetsmiljö, där kompetens, samarbete och kundfokus står i centrum. Hos oss blir du en del av ett engagerat och professionellt löneteam med marknadens främsta kunder. Välkommen att bli en del av vår framgångsresa!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Nu utökar vi personalstyrkan på vårt lönecenter Payroll Services för att kunna möta upp mot efterfrågan på våra tjänster. Därför söker vi dig som har kunskap inom löneområdet och är intresserad av att vara vår expert på ett av landets mest använda personalsystem Flex HRM. Tjänsten är placerad i centrala Örebro.
Payroll Services filosofi bygger på att erbjuda ett riktigt vasst kunderbjudande som kombinerar det mest innovativa inom HRM-system med de mest flexibla lönetjänsterna som kan skalas upp eller ner efter kundens behov. Till detta kan vi lägga en stor dos av samlad expertis, ett fantastiskt engagemang och en genuin vilja att tillsammans lösa våra kunders vardagsutmaningar - vilket gör oss till en pålitlig och omtyckt partner med en kundbas som växer rekordsnabbt. Vill du också bli en del av detta framgångskoncept? Då ska du läsa vidare!Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i Sveriges modernaste kompletta personalplattform; Flex HRM. Tjänsten innefattar ett tätt samarbete med kund, att supporta i försystem, beräkna och utföra en lönekörnings alla moment och leverera önskade underlag tillbaka till kund. I tjänsten ingår också att vara delaktig i utvecklingen av Payroll Services och tillsammans med teamet skapa hållbara strategier och rutiner.
Om dig
För att du ska trivas och lyckas i ditt dagliga arbete hos oss är det mycket viktigt att du har god kunskap inom lön- och personalområdet. Det innebär att du inte har några problem att besvara frågeställningar som dessa:
• Varför skiljer min semesterlön från föregående år, eller Hur kan jag bara få 12 dagars betald semester i år? - Jag ska jobba varannan vecka 75% mån-tors, och den andra veckan 50% onsdag em, torsdag och fredag. Kan ni fixa det? - Kalle fick en bil för tre månader sedan och vi har glömt bort att meddela detta, hur gör vi nu?
Inga konstigheter? Då är du rätt person för oss!
Vi önskar också att du:
Har erfarenhet av löneadministration och personaladministrativa system
Har kunskap inom löneprocessens alla faser
Är van vid kundkontakter
Är kreativ och har intresse för problemlösning
Om oss
Flex Applications är ett svenskgrundat techbolag i framkant av systemlösningar inom HR-, Workforce Management- och löneteknologi. Sedan 1990 har vi utvecklat innovativa digitala lösningar som automatiserar, effektiviserar och optimerar personaladministration. Vårt mål är tydligt: att transformera HR genom teknik.
Från DOS till Windows, vidare till webbaserade plattformar, AI-driven analys och smarta mobilappar - vår utvecklingsresa speglar den teknologiska evolutionen. Idag är vi en marknadsledande aktör med 150 experter och tusentals kunder som dagligen förlitar sig på våra avancerade system för sömlös och intelligent HR-hantering. Med vår vision "Revolutionizing HR through technology" fortsätter vi att driva branschen framåt genom skalbara molnlösningar, automatisering och datadriven innovation. Vi bygger framtidens HR-teknologi - tillsammans med våra kunder. Och vi har bara börjat.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du flexibel arbetstid och möjligheten att arbeta delvis på distans. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 SEK, semesterväxling för extra ledighet och kontinuerliga karriärutvecklingsmöjligheter inom Visma-koncernen. Du får även förmånliga rabatter via Benify och kan njuta av frukost och fika på kontoret. Dessutom är vår starka gemenskap något vi värnar om, med sociala aktiviteter, konferenser och roliga företagsevent
Vad händer nu?
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-08-31. Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före ansökningstidens utgång.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Ullbrand, jonas.ullbrand@flexapplications.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
