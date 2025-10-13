Payroll Manager Sweden
2025-10-13
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
I rollen ansvarar du för leda ett team med engagerade och kunniga lönespecialister där ni tillsammans skapar effektiva och rättssäkra löneprocesser. Din förmåga att inspirera, engagera och vägleda blir avgörande för vår gemensamma framgång där en viktig del i ditt ledarskap är att skapa förtroende och bygga relationer. I rollen ingår utveckling och uppföljning av det operativa lönearbetet samt att skapa och säkerställa rutiner och arbetssätt. I samverkan med olika funktioner och andra team i Boliden är du med och driver den digitala utvecklingen för lönefunktionen, där en grundbult är att jobba med ständiga förbättringar.
Ditt team:
Du leder ett team av lönespecialister och har nära samarbete inom avdelningen, övriga funktioner inom HR och ekonomi. Tillsammans skapar ni en trygg och kvalitativ löneleverans för hela Bolidens svenska verksamhet. Du rapporterar till Avdelningschef HR direkt Sverige. Placeringsort är Boliden tillsammans med ditt team på ett tiotal medarbetare, men du kan också komma att leda medarbetare på andra svenska siter.
Dina arbetsuppgifter:
Främja en säker och trygg arbetsmiljö där du leder, stöttar och utvecklar dina medarbetare
Säkerställa att våra löneprocesser är effektiva, rättssäkra och digitalt anpassade för att stötta verksamheten
Genom förbättringsarbete vara en strategisk och operativ drivkraft för Bolidens lönehantering
Hantera frågor kopplat till kollektivavtal
Ansvara för rapportering, statistik och uppföljning inom löneområdet
Vara med och utveckla våra systemstöd för att möta framtidens behov
Ditt bidrag:
Vi söker dig som har erfarenhet och förståelse för komplexiteten i lönearbete, gärna i ledande befattning. Du har god kunskap om arbetsrätt, kollektivavtal och lönesystem. Du är strategisk, målinriktad och ansvarstagande. Genom ditt sätt att kommunicera, din lyhördhet och förmåga att kunna fatta beslut får du med dig människor och visar vägen framåt. Att bygga relationer och förtroende är viktigt för dig i ditt ledarskap. Du trivs med att leda utveckling i en större organisation. Dina kvalifikationer är gymnasieexamen och antingen högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort. Erfarenhet av operativt arbete med lönehantering är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning och förbättringsarbete.
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Helena Örnberg, 0910-77 41 37, Helena.Örnberg@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Emma Alexandersson, emma.alexandersson@boliden.com
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, 073-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, 070-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, 0910-77 40 09.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10.
Urval till intervju kan komma att ske innan sista ansökningsdag, skicka gärna in din ansökan och intresse till oss så snart som möjligt.
Bakgrundkontroller förekommer i våra rekryteringar som en del i vårt kvalitativa rekryteringsarbete och Bolidens systematiska säkerhetsarbete.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke.
