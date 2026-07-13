Payroll Administrator till kund i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-13
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Är du en erfaren löneadministratör som trivs i en internationell miljö där kvalitet, struktur och service står i fokus? Vi söker nu en Payroll Administrator för ett spännande konsultuppdrag hos ett innovativt företag i Stockholm. Här får du en central roll i att säkerställa en korrekt och effektiv löneprocess samtidigt som du bidrar till utveckling och förbättring av arbetssätt.
Om rollen
Som Payroll Administrator ansvarar du för att stötta den kompletta löneprocessen från start till mål. Du arbetar nära medarbetare, chefer, interna funktioner och externa samarbetspartners för att säkerställa att lönehanteringen sker korrekt, effektivt och i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.
Utöver det dagliga lönearbetet kommer du att bidra till kvalitetssäkring, regelefterlevnad och kontinuerliga förbättringar av processer och rutiner.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
💰 Hantera och administrera hela löneprocessen från början till slut.
✅ Säkerställa att löner utbetalas korrekt och i tid.
🤝 Ge support och rådgivning till medarbetare och chefer i lönerelaterade frågor.
🔄 Samarbeta med interna och externa intressenter för att säkerställa effektiva processer.
📑 Arbeta med kvalitetssäkring, regelefterlevnad och dokumentation.
📈 Identifiera och driva förbättringar inom löneadministration och arbetssätt.
🎯Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet av självständigt arbete inom löneadministration.
God kunskap om hela löneprocessen och svenska regelverk kopplade till lön.
Erfarenhet av att arbeta i en större organisation eller internationell miljö är meriterande.
God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
🌟Vem är du?
Du är en noggrann och strukturerad person med ett öga för detaljer. Samtidigt har du en hög servicenivå och trivs med att samarbeta med många olika kontaktytor. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och motiveras av att skapa effektiva processer med hög kvalitet.
Praktiska detaljer:
📌 Placeringsort: Stockholm 🕒 Omfattning: Heltid 100 % 🏢 Arbetsmodell: Hybrid – 3 dagar på kontoret per vecka 📅 Start: 24 augusti 2026 eller enligt överenskommelse ⏳ Uppdragslängd: Till och med 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
📩 Ansök idag!
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060578-2099390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10001718