Pasta/Pizza Kock - Basta Östersund
Restaurang Basta Falun AB / Kockjobb / Östersund Visa alla kockjobb i Östersund
2025-11-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Basta Falun AB i Östersund
, Sundsvall
, Umeå
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Ciao Ragazzi
Dröm stort och bli en del i vår squadra!
Basta är ett avslappnat restaurangmärke som bjuder in till fantastiska gästupplevelser i vackert framtagna miljöer. Med inspiration från de pittoreska gatorna i Amalfi upp till norra Milano så är vi stolta över vår generösa mat och vår autentiska italienska gästvänlighet. Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG) och vi är en familj på 350 magiska människor som fortsätter att växa och vi serverar över 3000 gäster dagligen runt våra 11 trattorior.
Vår kultur och värderingar
Vår tro är att vi jobbar med människor, inte mat. Våra grundvärderingar: Tillit, Inklusion, Passion & Entreprenörskap är vår ledstjärna i allt vi gör. Vi känner ett stort ansvar och har ett genuint engagemang för att alla i vår familj ska känna sig inkluderade och välkomna.
Om dig och din roll
Vi söker dig med bred erfarenhet från á la carté-meny. Du har passion för yrket och råvaror samt är bra på att samarbeta. Du sporras av ett högt tempo och höga krav. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom det italienska köket. All mat tillagas från grunden med ingredienser från Italien och Sverige.
Huvudsakliga ansvarsområden som Pasta/Pizza-kock:
Förbereda såser, degar och mise en place
Tillagning av pasta- och risottorätter
Tillagning av napolitansk pizza i stenugn
Tillagning av antipasti och desserter
Upprätthålla kvalitets- och hygienstandarder
Samarbeta nära med köksteamet för att säkerställa ett jämnt flöde i servicen
Dessa uppgifter kräver uppmärksamhet på detaljer, förmåga att hantera tid och förmågan att arbeta effektivt i en fartfylld miljö för att konsekvent producera utsökta pastarätter.
Dina förmåner och vad du kan förvänta dig
Vårt team är fullt av kompetenta, storsinta och begåvade kollegor som kommer se till att du känner dig välkommen från dag ett.
En konkurrenskraftig lön per timme eller månad, plus dricks
5000 sek i bonus vid en lyckad rekrytering av en ny familjemedlem
Utsökt personalmat och all dryck du orkar dricka under arbetspassen
Flexibla kontrakt anpassade efter dina behov
De bästa tillväxtmöjligheterna på marknaden
Regelbundna utvärderingar
Omfattande upplärning och skräddarsydd karriärutvecklingsplan
Balans mellan arbetsliv och fritid med 2 veckors schema och en ledig helg per månad
Utekvällar med teamet och vår årliga, oförglömliga Gala.
Internationella resor och möjlighet att jobba utomlands
Vänner för livet
Vår wall of fame
Mångfaldspris, 2023 (51 olika nationaliteter inom vår familj)
Top 10 mest bokade restaurang i Stockholm 2023
Sveriges bästa veganska pizza 2024 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Basta Falun AB
(org.nr 559070-7864) Arbetsplats
Basta Jobbnummer
9601999