Parts Order Manager | Lernia | Eskilstuna

Bli en del av ett dynamiskt och passionerat team hos vår kund där du spelar en nyckelroll i att skapa kundvärde. Om du brinner för att utveckla innovativa lösningar, värdesätter flexibilitet och vill bidra till teamets framgångar, är detta den perfekta möjligheten för dig.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som Parts Order Manager kommer du att stödja återförsäljare med deras dagliga beställningar och logistikfrågor, hantera orderprocesser och system, och utveckla samarbeten med globala funktioner för att förbättra leveranskedjan.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en universitetsexamen inom logistik eller annat relevant område och erfarenhet av logistik, gärna inom eftermarknad. Du bör ha stark digital kunskap och förmåga att arbeta med systemstödsverktyg som MS 365, ta ut rapporter i Power BI och programmera i Python. Erfarenhet av att bygga nätverk i en multikulturell miljö är viktigt, och erfarenhet från internationell kundsupport ses som en tillgång. Du måste vara flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt inneha B-körkort.
Meriterande
Det är meriterande om du behärskar flera språk utöver svenska och engelska, och allra helst franska, vilket kan vara en fördel i vår internationella miljö. Din förmåga att ta initiativ och driva förbättringar uppskattas, likväl som nyfikenhet och generellt driv.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta platschef Hanna Karlsson via e-post: hanna.karlsson@lernia.se Så ansöker du
