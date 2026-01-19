Partner Account Manager

2Complete AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-19


Bygg tillväxt genom starka partnerskap i ett ledande nordiskt techbolag
Vill du vara med och bygga nästa generations ekosystem för digital identifiering och verifiering - i ett bolag där affärer firas tillsammans, idéer bollas öppet och där energin sitter i väggarna, inte i Slack?
IDkollen / Identisure är ett snabbväxande nordiskt techbolag som med den senaste verifierings- och identifieringstekniken erbjuder marknadens mest innovativa, säkra och smidiga lösningar för digital identitet. Våra tjänster används dagligen av banker, energibolag, fintechs och kundserviceorganisationer i hela Norden.
Vi har vårt kontor på Kungsgatan 6 i Stockholm, där majoriteten av affärs- och produktutvecklingen sker, samt ett säljkontor i centrala Oslo som driver vår tillväxt på den norska marknaden.
Nu söker vi en Partner Account Manager som vill ta ett tydligt ägarskap för vår partnerdrivna tillväxt i Norden.

Om rollen

Som Partner Account Manager blir du en nyckelspelare i vår tillväxtstrategi. Du ansvarar för att bygga, utveckla och aktivera vårt partnernätverk, med fokus på både nya och befintliga samarbeten.
Ditt uppdrag är att säkerställa att fler partners:
Väljer IDkollen / Identisure

Förstår värdet i våra lösningar

Aktivt och kontinuerligt säljer dem till sina kunder

Rollen kombinerar försäljning, strategi, utbildning och relationsbyggande - perfekt för dig som gillar tempo, affär och att skapa win-win-samarbeten.

Vad du kommer att göra

Rekrytera och onboarda nya partners som kan återförsälja och integrera våra tjänster

Utveckla befintliga partners och hjälpa dem att sälja mer, oftare och smartare

Vara ett aktivt affärsstöd till partnerns säljorganisation

Motivera och utbilda partners genom workshops, säljmöten och gemensamma kunddialoger

Delta i affärer tillsammans med partners - från pitch till stängd affär

Arbeta med säljmaterial, affärscase och argumentation som driver volym

Vidareutveckla vår partnerskapsstrategi, incitamentsmodeller och go-to-market-aktiviteter


Kulturen hos oss

IDkollen / Identisure är ett bolag där:
Alla hjälper varandra - framgång är något vi delar

Det är högt i tak - idéer, initiativ och åsikter uppmuntras

Motivationen sitter på kontoret - inte hemma vid soffbordet

Vårt huvudkontor på Kungsgatan 6 i Stockholm är navet för affären. Det är där affärer stängs, firas och följs upp. Samtidigt arbetar vi tätt tillsammans med vårt säljkontor i centrala Oslo, som är en viktig del av vår nordiska expansion.
Hybridarbete finns när det behövs - men vi tror starkt på närvaro, tempo och gemenskap.

Vem vi söker

Du är affärsdriven, relationsorienterad och självgående, med erfarenhet av:
Partner Sales, Channel Sales eller Account Management

SaaS-, tech- eller digitala tjänster (krav)

Nykundsförsäljning via partners och förståelse för partner-ekosystem

Att driva aktiviteter som ökar engagemang och försäljningsvolym

Du är van att arbeta med många partners parallellt och har ett strategiskt öga för incitament, provisioner och strukturer som får partners att prioritera rätt.
Erfarenhet av fysiska produkter är mindre relevant - vi bygger skalbar, integrerad och digital affär.

Vad vi erbjuder

En central roll i ett innovativt och snabbväxande nordiskt techbolag

Möjlighet att arbeta med marknadens ledande identifierings- och verifierings-lösningar

Stor möjlighet till personlig utveckling inom partnerskap, försäljning och strategi

Ett engagerat, affärsdrivet team med högt tempo och tydliga ambitioner

Att jobba med en tjänst som gör gott för samhället, inte bara för våra kunder

Hos oss är partnerskap inte en sidofunktion - det är en av våra viktigaste tillväxtmotorer.

Intresserad?

Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 8 mars

Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Matilda Dahlin.
Varmt välkommen med din ansökan - och till IDkollen / Identisure.

Sista dag att ansöka är 2026-03-08
