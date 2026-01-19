Partner Account Manager
2026-01-19
Bygg tillväxt genom starka partnerskap i ett ledande nordiskt techbolag
Vill du vara med och bygga nästa generations ekosystem för digital identifiering och verifiering - i ett bolag där affärer firas tillsammans, idéer bollas öppet och där energin sitter i väggarna, inte i Slack?
IDkollen / Identisure är ett snabbväxande nordiskt techbolag som med den senaste verifierings- och identifieringstekniken erbjuder marknadens mest innovativa, säkra och smidiga lösningar för digital identitet. Våra tjänster används dagligen av banker, energibolag, fintechs och kundserviceorganisationer i hela Norden.
Vi har vårt kontor på Kungsgatan 6 i Stockholm, där majoriteten av affärs- och produktutvecklingen sker, samt ett säljkontor i centrala Oslo som driver vår tillväxt på den norska marknaden.
Nu söker vi en Partner Account Manager som vill ta ett tydligt ägarskap för vår partnerdrivna tillväxt i Norden.
Om rollen
Som Partner Account Manager blir du en nyckelspelare i vår tillväxtstrategi. Du ansvarar för att bygga, utveckla och aktivera vårt partnernätverk, med fokus på både nya och befintliga samarbeten.
Ditt uppdrag är att säkerställa att fler partners:
Väljer IDkollen / Identisure
Förstår värdet i våra lösningar
Aktivt och kontinuerligt säljer dem till sina kunder
Rollen kombinerar försäljning, strategi, utbildning och relationsbyggande - perfekt för dig som gillar tempo, affär och att skapa win-win-samarbeten.
Vad du kommer att göra
Rekrytera och onboarda nya partners som kan återförsälja och integrera våra tjänster
Utveckla befintliga partners och hjälpa dem att sälja mer, oftare och smartare
Vara ett aktivt affärsstöd till partnerns säljorganisation
Motivera och utbilda partners genom workshops, säljmöten och gemensamma kunddialoger
Delta i affärer tillsammans med partners - från pitch till stängd affär
Arbeta med säljmaterial, affärscase och argumentation som driver volym
Vidareutveckla vår partnerskapsstrategi, incitamentsmodeller och go-to-market-aktiviteter
Kulturen hos oss
IDkollen / Identisure är ett bolag där:
Alla hjälper varandra - framgång är något vi delar
Det är högt i tak - idéer, initiativ och åsikter uppmuntras
Motivationen sitter på kontoret - inte hemma vid soffbordet
Vårt huvudkontor på Kungsgatan 6 i Stockholm är navet för affären. Det är där affärer stängs, firas och följs upp. Samtidigt arbetar vi tätt tillsammans med vårt säljkontor i centrala Oslo, som är en viktig del av vår nordiska expansion.
Hybridarbete finns när det behövs - men vi tror starkt på närvaro, tempo och gemenskap.
Vem vi söker
Du är affärsdriven, relationsorienterad och självgående, med erfarenhet av:
Partner Sales, Channel Sales eller Account Management
SaaS-, tech- eller digitala tjänster (krav)
Nykundsförsäljning via partners och förståelse för partner-ekosystem
Att driva aktiviteter som ökar engagemang och försäljningsvolym
Du är van att arbeta med många partners parallellt och har ett strategiskt öga för incitament, provisioner och strukturer som får partners att prioritera rätt.
Erfarenhet av fysiska produkter är mindre relevant - vi bygger skalbar, integrerad och digital affär.
Vad vi erbjuder
En central roll i ett innovativt och snabbväxande nordiskt techbolag
Möjlighet att arbeta med marknadens ledande identifierings- och verifierings-lösningar
Stor möjlighet till personlig utveckling inom partnerskap, försäljning och strategi
Ett engagerat, affärsdrivet team med högt tempo och tydliga ambitioner
Att jobba med en tjänst som gör gott för samhället, inte bara för våra kunder
Hos oss är partnerskap inte en sidofunktion - det är en av våra viktigaste tillväxtmotorer.
Intresserad?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 8 mars
Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Matilda Dahlin.
Varmt välkommen med din ansökan - och till IDkollen / Identisure. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IDKollen/Identisure Kontakt
Matilda Dahlin matilda.dahlin@2complete.se Jobbnummer
9691923