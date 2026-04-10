Parkingenjör
2026-04-10
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Enheten drift och förvaltning ansvarar för kommunens allmänna platser såsom parker, grönområden, naturreservat, skog, vägar och broar. Vi är en beställarorganisation med bred kompetens inom upphandling, drift, underhåll och utveckling.
Vi är 17 medarbetare med olika specialistroller - tex parkingenjörer, gatuingenjörer, trafikingenjörer och skogsförvaltare. Hos oss arbetar vi nära tillsammans i en miljö som präglas av samarbete, engagemang och vilja att utvecklas.
Publiceringsdatum 2026-04-10
Som parkingenjör med inriktning mot drift och underhåll har du en varierad roll med stort eget ansvar. Du arbetar både strategiskt och operativt med att planera, utveckla och följa upp skötsel och underhåll av kommunens utemiljöer.
Eftersom drift i stor utsträckning utförs av upphandlade entreprenörer är en central del av uppdraget att samordna aktörer, följa upp avtal och säkerställa kvalitet.
I ditt uppdrag ingår att:
* utveckla och följa upp skötsel- och underhållsplaner för utomhusmiljöer
* ansvara för uppföljning av driftentreprenader, avtal och ekonomi
* upprätta skötselavtal och handlägga driftentreprenader
* planera och genomföra underhålls- och reinvesteringsinsatser
* hantera ärenden och synpunkter
* bidra som sakkunnig i projekt
* presentera underlag
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, där du är en viktig länk mellan verksamhet, entreprenörer och medborgare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* landskapsingenjörsexamen, trädgårdsingenjörsexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom exempelvis naturvård, trädvård eller utemiljö
* alternativt motsvarande kunskaper genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av arbete inom park- och/eller markdrift
* erfarenhet från politiskt styrd organisation
* kunskap inom entreprenadjuridik, upphandling, avtalsuppföljning, ekonomi eller ekologi
Personliga kompetenser:
För att lyckas i rollen behöver du kunna kombinera struktur, samarbete och problemlösning i en vardag med många kontaktytor och varierande frågor.
Strukturerad och resultatorienterad
Du planerar, prioriterar och driver ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Du har förmåga att hantera flera parallella uppdrag och säkerställer att leveranser håller god kvalitet över tid.
Samarbetsorienterad och relationsskapande
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och samarbetar väl med andra, oavsett funktion eller roll. Du bygger goda relationer med entreprenörer, kollegor och externa aktörer och bidrar till ett positivt samarbetsklimat.
Lösningsorienterad
Du har förmåga att analysera situationer och hitta praktiska och hållbara lösningar, även när förutsättningarna förändras. Du ser möjligheter och tar initiativ till förbättringar i verksamheten.
Kommunikativ
Du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift. Du kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper och känner dig trygg i att presentera underlag och fatta välgrundade beslut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.https://www.gavle.se/formaner
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.https://www.gavle.se/jobbahososshttps://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312795".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
801 84 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle
Kent Holmgren 026-17 83 69
