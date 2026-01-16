Parkingenjör - visstidsanställning
2026-01-16
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Tjänsten är placerad på Gata/parkenheten som består av kollegor som arbetar med gatu- och parkdrift samt en parkingejör, ett par gatuingenjörer, en arbetsledare och en enhetschef. Enheten tillhör Tekniska förvaltningen.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som parkingenjör hos oss arbetar du med förvaltning och utveckling av våra offentliga utemiljöer som parker, planteringar, lekplatser, tätortsnära skog och grönområden. I rollen ingår planering, uppföljning och utveckling av våra driftuppdrag,
Du deltar även i upphandlingar och projekt inom verksamhetsområdet. Rollen innebär ett nära samarbete med både kollegor och externa aktörer för att skapa trygga, hållbara och välgestaltade miljöer.
En viktig del av uppdraget är att utveckla och uppdatera enhetens driftkartor och verksamhetssystem för att säkerställa en god och effektiv drift. I rollen ingår också att arbeta med uppföljning av synpunkter och felanmälningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av anläggning, skötsel, planering och/eller förvaltning av utemiljöer. Vi ser gärna att du har relevant utbildning för tjänsten som landskapsingenjör, eller liknande och/eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
B-Körkort är ett krav
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med GIS-system och/eller driftkartor eller andra relevanta system
Erfarenhet från annan liknande verksamhet
Erfarenhet från gestaltning av parker och grönområden
Erfarenhet från anläggning och/eller nyproduktionDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som person är du mångsidig, flexibel, strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt.
• Du är handlingskraftig, får saker gjorda och tar ansvar för att driva arbetet framåt med hög kvalitet
• Du är positiv och har ett genuint engagemang för dina frågor du är nyfiken och tycker om att utveckla de verksamheter du arbetar i
• Du är självgående men trivs också med att samarbeta med andra
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/Gata/park
Enhetschef
Maja Påsse Sundvall maja.passesundvall@mark.se 0320218754
