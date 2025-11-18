Parkeringsvakt
Aimo Park vill spela en viktig roll i övergången till smartare städer och mer miljövänliga transporter. Genom att fortsätta tänka nytt och fokusera på människan och hennes behov tror vi att vi kan göra skillnad. Vi tror på en framtid där parkering inte bara är en slutdestination utan även en del av resan.
Vill du ha ett omväxlande, fritt och ansvarsfullt arbete?
Vi söker nu Parkeringsvakter till vårt kontor i Östersund
Om rollen Som parkeringsvakt hos oss har du en viktig funktion och erbjuds ett omväxlande och roligt arbete med stor frihet under eget ansvar. Arbetet innebär parkeringsövervakning inom tilldelat område (tomtmark). Genom din närvaro ute på fältet med bevakningsbil och till fots ger du den service och hjälp som behövs för att parkeringsreglerna ska följas och tillsammans hjälps vi åt att säkerställa hög trivsel och god framkomlighet. Arbetet erbjuder mycket variation, stor frihet och ett viktigt ansvar.
Du kommer till exempel att:
Bevaka ditt arbetsområde med bil och till fots.
Kontrollera att parkeringsregler följs.
Säkerställa att korrekt och tydlig skyltning finns inom området.
Utfärda kontrollavgifter vid behov.
Hjälpa våra kunder på plats med parkeringsrelaterade frågor.
Hjälpa våra kunder på plats med frågor gällande våra digitala tjänster.
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Tiderna varierar efter schema och natt- och helgarbete förekommer. Våra parkeringsvakter utgår från vårt kontor i Östersund.
Om dig
För att passa för tjänsten har du en positiv attityd, social förmåga och agerar omdömesfullt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer, att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Krav för tjänsten:
Innehar B-körkort
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Gymnasiekompetens
Tidigare erfarenhet från ett serviceyrke
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som parkeringsvakt
Tidigare erfarenhet inom bevakning
Vid utvärdering av sökande till tjänsten ser vi alltid över personlig lämplighet sett till krav, personliga egenskaper, meriter och referenser. Innan anställning begärs ett utdrag från Polisens belastningsregister.
Ansökan Vi ser fram emot att få in din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-12-11. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag!
För mer information om företaget hänvisar vi till vår hemsida www.aimopark.se
Har du frågor om tjänsten kontakta Områdesansvarig, Johan Johansson på johan.johansson@aimopark.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om oss Aimo Park ägs av det japanska företaget Sumitomo Corporation. Med fokus på innovation och människans behov jobbar Aimo Park kontinuerligt med att ta fram nya mobilitetslösningar och innovationer som underlättar människors vardag.
Vi är Nordens ledande parkeringsbolag och har idag cirka 800 anställda. Aimo Park står nu inför en spännande förändringsresa där vi strävar efter att bli det mest innovativa företaget i branschen. Hos oss kommer du att få vara med och skapa något nytt! Vi vill berika våra kunders vardag genom smart parkering och mobilitetslösningar där vi är övertygade om att allt ska ledas av innovation. Hur kommer framtidens smarta städer att se ut med självkörande bilar, en anpassning efter fler elbilar i städerna är några av de frågor som väntar. Vi vill vara med och svara på dessa frågor och bidra till ett samhälle där människan alltid kommer först. Det genom att bevisa att saker som trafiksäkerhet och "sharing economy" kommer att gynna inte bara dagens människor utan även kommande generationer. Ersättning
