Parkarbetare, vikariat
Strängnäs kommun, Stadsmiljö Park och Gata / Trädgårdsanläggarjobb / Strängnäs
2025-12-22
Drift gata & park är en del av Teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun
Uppskattar du, precis som vi, en vacker utemiljö? Söker du ett omväxlande arbete, trivs med att arbeta utomhus och är social och serviceinriktad? Då är detta en tjänst för dig!
Drift gata & park är en del av Teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun och sköter om det gröna offentliga rummet, vi värdesätter och brinner för det gröna och hållbara. Vi arbetar främst med drift och underhåll/skötsel av kommunens allmänna ytor såsom gator, torg, gräsytor, planteringar, lekplatser och skog mm. Vi säkerställer även att renhållning och vinterväghållning fungerar. Personal finns i Strängnäs, Mariefred, Åkers styckebruk, och Stallarholmen.
Vi på drift, gata & park är ett glatt gäng som tycker om att göra fint i utemiljön och vi söker nu, till ett vikariat, en ny medarbetare till vårt team! Vikariatet är tidsbegränsad till den 31 augusti 2026.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera inom parkskötsel i offentlig miljö. Det innebär att du tillsammans med dina kollegor ser över och genomför arbeten i gatuunderhåll som renhållning, potthålslagning, mindre reparationer i gatumiljö, ogräsrensning i hårdgjorda ytor, sikt skymmande åtgärder, vinterväghållning, sandupptagning och viss maskinvård
Du är behjälplig i hela drift gata park vid behov. Arbetet sker utomhus året runt så du bör uppskatta att befinna dig utomhus i olika väder och tycka om att göra fint i våra gröna miljöer.
Arbetet kan bitvis upplevas som fysiskt påfrestande vilket förutsätter en god fysik, arbetet är också varierande och omväxlande. Eftersom arbetet sker i offentlig miljö kommer du dagligen också möta, samtala och svara på frågor från våra invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* treårig slutförd gymnasieutbildning.
* goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* tidigare erfarenhet av att arbeta med redskapsbärare.
* hanterat maskiner i gatuunderhåll.
* erfarenhet av vinterväghållning.
* utfört enklare reparationer i gatumiljö.
* erfarenhet från maskinvård.
* förarbevis lastmaskin.
* C- kort lastbil.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Du är engagerad, noggrann och ansvarstagande med en positiv inställning. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat, men kan också arbeta självständigt.
Varmt välkommen med ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "366/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Stadsmiljö Park och Gata Kontakt
Enhetschef
Marie Ollman marie.ollman@strangnas.se 0152 293 38 Jobbnummer
9658665