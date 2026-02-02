Parkarbetare
2026-02-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker dig som är intresserad av att jobba med utemiljöer. Hos oss kommer du ha varierande uppgifter inom grönyteskötsel. Uppgifterna innefattar underhåll och skötsel av planteringsytor, gräsklippning, häckklippning, plantering, vattning, ogräsrensning med mera. Arbetet är fysiskt krävande. Vi sköter trädgårdar åt privatkunder, företag samt BRF/fastighetsbolag.
Du bör vara en serviceinriktad och positiv person som är mån om att utföra ett bra arbete. Du har en god förmåga att samarbeta i grupp då vi för det mesta arbetar två och två. Hos oss är kvalitet, säkerhet och ett professionellt kundbemötande centralt.
Utbildning är inte ett krav för tjänsten men det är en fördel om du tidigare har arbetat med trädgårdsskötsel och vi ser gärna att du har en relevant utbildning inom området som till exempel gymnasial trädgårdsutbildning eller KY/YH-utbildning med inriktning mot trädgårdsskötsel. Yrkesbevis (TCYK) är meriterande.
Vi söker dig som har:
B-körkort manuell
Har yrkesstolthet
Är lagspelare
Är flexibel
Meriterande
Tidigare erfarenheter inom trädgårdsskötsel
Beskärningskunskaper
Motorsågskörkort AB
Röjsågskort RA/RB
Säkerhet på väg
BE-körkort
TCYK
Anställningstiden sträcker sig från april-oktober med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@sputemiljo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsanställd grönyteskötsel". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sp Utemiljö AB
(org.nr 556847-3879), http://www.sputemiljo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SP Utemiljö AB Jobbnummer
9717980