2025-10-02
Vill du vara en del av ett fokuserat och sammansvetsat team som arbetar med säkerhet och åtkomsthantering? Vi söker en erfaren och engagerad tekniker som vill vara en del av ett fokuserat och sammansvetsat team. I denna roll kommer du att arbeta med vidareutveckling och förvaltning av våra Active Directory- och Privileged Access Management- (PAM) tjänster samt våra åtkomsttjänster både on-premises och i Azure.
Arbetsplats kan vara på någon av orterna Stockholm, Linköping eller Göteborg.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och möjlighet att samla värdefull erfarenhet i en spännande miljö där din utveckling prioriteras. Din konsultchef finns till hands för att stötta dig i din utveckling, vilket ger dig chansen att kontinuerligt bygga vidare på dina kunskaper och erfarenheter. En utmärkt möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din IT-karriär!
Som PAM-specialist kommer att arbeta i en stor och tekniskt komplex miljö där säkerhet och åtkomsthantering är centrala områden. Med tiotusentals användare spridda över flera geografiska områden ställs höga krav på systemens stabilitet, prestanda och säkerhet.
Arbetet innebär både snabb problemlösning och långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete, där du kommer att bidra till att optimera och modernisera våra lösningar.
Du kommer att samarbeta med olika intressenter och spela en nyckelroll i att identifiera, analysera och implementera förändringar inom AD och PAM, samt säkerställa att verksamheten drar nytta av den senaste tekniska utvecklingen inom området. I teamet arbetar du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor där kunskapsutbyte är en självklar del av arbetet. Vi ser gärna att du är en person som inte tvekar att bidra med din erfarenhet och samtidigt är öppen för att lära dig nya tekniker och arbetssätt.
I denna roll kommer du att:
• Vidareutveckla och förvalta AD- och PAM-tjänster, med fokus på säkerhet och åtkomsthantering.* Automatisera och skripta processer inom PAM-ekosystemet, exempelvis genom PowerShell.* Utforma och implementera RBAC-lösningar (Role-Based Access Control) för att förbättra styrning och kontroll av behörigheter.* Samverka med olika intressenter, inklusive interna IT-team och säkerhetsavdelningar, för att säkerställa effektiva och säkra lösningar.* Analysera och implementera förbättringar av befintliga system och arbetsflöden för att höja säkerhetsnivån och effektiviteten.
• Utföra felsökning och incidenthantering kopplat till AD, PAM och relaterade säkerhetslösningar.
• Följa och tillämpa best practices inom IAM och säkerhetsarbete, samt hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom området.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker en person med starkt eget driv och ansvarskänsla. Du har en lösningsorienterad inställning, arbetar strukturerat och trivs i en roll där du både får lösa akuta problem och bidra till långsiktiga förbättringar.
Du har ett stort intresse för säkerhet, automation och infrastruktur och trivs i en tekniskt avancerad miljö där du får möjlighet att påverka och utveckla lösningar.
För att lyckas i rollen som PAM-specialist ser vi att du har:
• Erfarenhet av AD och PAM, gärna med CyberArk (alternativt möjlighet att utbildas inom CyberArk).* God kunskap inom skriptning och automation, främst i PowerShell.* Erfarenhet av felsökning och problemlösning i komplexa IT-miljöer.* Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt, både på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
• CyberArk och andra PAM-lösningar.* Azure och secrets management.* Arbete i större IT-projekt med fokus på säkerhet och åtkomsthantering.
• Säkerhetsarbete och IAM/PAM-strategier.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
