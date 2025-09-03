Pålkransmaskinist
Peab Sverige AB / Maskinförarjobb / Malmö Visa alla maskinförarjobb i Malmö
2025-09-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Peab Grundläggning syd söker nu en engagerad och erfaren pålkransmaskinist till vårt team.
Peab Grundläggning AB - ett dotterföretag i Peabkoncernen - är ett av Sveriges största företag inom grundförstärkning, injektering, spontning, pålning och borrning. Vi jobbar ofta i stora och avancerade samhällsprojekt som innebär förbättringar i många människors liv - det kan vara nya järnvägar, broar, shoppingcenter, flerfamiljshus eller industriområden för att nämna några exempel. Men vi jobbar också i små projekt som gör stor personlig skillnad och glädje för några få. Vår verksamhet sträcker sig över hela Sverige vilket kan medföra resor.
Som pålkransmaskinist hos oss får du en nyckelroll i våra projekt - du ser till att våra grundläggningsarbeten står stadigt från start. Du arbetar med moderna maskiner i varierande projekt runt om i landet, tillsammans med ett sammansvetsat och kunnigt team.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att köra pålkran, alternativt har dokumenterad kompetens av andra större entreprenadmaskiner.
Erfarenhet från grundläggningsbranschen.
Är noggrann, produktionsinriktad, säkerhetsmedveten och tycker om att jobba i team.
Har B-körkort.
Behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi arbetar där våra kunder och projekt finns varför du måste vara beredd att veckopendla till våra projekt där vi normalt arbetar måndag till torsdag.
Tjänsten är tillsvidareanställningar som inleds med 6 månaders provanställning.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9490924