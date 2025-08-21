Paketeringsarbete i Helsingborg
2025-08-21
Vi söker nu engagerade packningsarbetare.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
I det här jobbet kommer du att arbeta med granskning och kontroll mot plocklistor, packning och emballering av avgående gods, komponenter och byggnation av större emballage.
Arbetstider: 2-skift där även helgarbete kan förekomma.
Om dig
Vi tror att du har bäst förutsättningar för detta om:
Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och därmed också kunskap om hantering av gods. Kvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift.
Hög arbetsmoral
Kan jobba i både team och enskilt
Meriterande
Truck och traverskort
Kunskaper i SAP och Office
Körkort och tillgång till bil-
Dessutom sätter vi stort värde på dina personliga egenskaper. För vår del innebär det att:
Du är resultatinriktad o driven, dvs en person som för saker framåt och få saker gjorda i det dagliga.
Att du ser o vågar föreslå förbättringar och som trivs med att jobba i team.
Arbetet kräver viss fysik och att du t. ex klarar av ett rörligt arbete. Du är snabb i lärandet arbetsvillig o alert.
Obehindrat talar o förstår svenska. Övrig information
Lön: Avtalsenligt lön efter kollektivavtal.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Jobbtjänster så snart som möjligt. Senast 15-september. Urval och intervjuer sker löpande.
Om Jobbtjänster
Jobbtjänster är ett engagerat rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta rätt personal - snabbt, träffsäkert och med hjärtat på rätt plats. Vi arbetar nära både arbetsgivare och kandidater för att skapa långsiktiga matchningar inom bland annat service, lager, logistik, industri och vård. Vi tror på personlig kontakt, lokal närvaro och ett jobb för alla. Hos oss möts du av engagemang, tydlighet och resultatfokus. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtjänster i Sverige AB
(org.nr 559502-3416), http://www.jobbtjanster.se Arbetsplats
JobbTjänster Kontakt
Jan Andersson jan.andersson@jobbtjanster.se 0707703031 Jobbnummer
9469926