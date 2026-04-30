PA till VD

2026-04-30
Personlig assistent till VD
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar varje dag för att göra primärvården mer tillgänglig. Sedan starten 2016 har vi vuxit snabbt och är idag en av de ledande aktörerna inom digital vård i Europa - med både digitala och fysiska vårdtjänster.
Nu söker vi en personlig assistent till vår VD.
Det här är inte en klassisk karriärroll. Det är ett jobb för dig som gillar att ha koll, göra nytta och vara den som ser till att allt faktiskt fungerar.
Om rollen
Det här är en roll nära verksamhetens kärna - och ännu närmare verkligheten.
Du är VD:s förlängda arm i vardagen. Ibland handlar det om att koordinera möten, resor och prioriteringar. Ibland om att ta fram underlag, hålla ordning på avtal, dra ut rapporter i Excel eller se till att rätt personer får rätt information i rätt tid.
Och ibland handlar det om något helt annat.
Som att:
fixa det sista efter ett event när alla andra gått hem
lösa små saker innan de blir stora problem
få struktur i det som annars faller mellan stolarna
Det här är en roll där högt och lågt inte bara förekommer - det är själva poängen.
Om dig
Vi tror inte att den här rollen avgörs av exakt vad du gjort tidigare. Men vi tror att vissa egenskaper är avgörande:
Du är prestigelös på riktigt - inget är "inte mitt jobb"
Du är snabb i huvudet och gillar att lösa problem direkt
Du är strukturerad utan att bli fyrkantig
Du trivs med att vara den som får saker att flyta - utan att alltid synas
Du är lojal och har hög integritet
Och viktigt: Du söker inte det här som ett "nästa steg". Du söker det för att du tycker att själva jobbet verkar kul.
Det är ett plus om du...
är bekväm i Excel (du behöver inte vara expert, men du ska kunna få fram det som behövs)
har jobbat i en miljö där tempot är högt och saker förändras snabbt
gillar ordning och reda mer än de flesta
Vi erbjuder
Hos oss får du:
en central roll i ett bolag i stark tillväxt
stort förtroende och mycket eget ansvar
en vardag där ingen dag riktigt ser likadan ut
kollegor som bryr sig - både om jobbet och varandra
Och såklart:
kollektivavtal
tjänstepension
friskvårdsbidrag
Praktisk information
Placering: vårt huvudkontor på Sveavägen 63 i Stockholm
Start: enligt överenskommelse
Anställning: tillsvidare (med inledande provanställning)
