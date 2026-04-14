Own Brand Sourcing & Planning Manager
Jollyroom AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jollyroom AB i Göteborg
, Mölndal
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du redo att ta täten på vår framtidsresa och revolutionera hur vi bygger framgångsrika egna varumärken?
Vi söker dig - en affärsdriven och analytisk profil med en stark säljande ådra, som brinner för att inte bara optimera affärer utan verkligen skala upp våra egna varumärken till nya höjder. Det här är mer än en roll; det är en unik möjlighet att inta en central och avgörande position i vår fortsatta expansion och framgång!
Hos oss får du ansvaret att lyfta vår datadrivna, effektiva och lönsamma affär till nästa nivå. Du är nyckelpersonen som med din expertis säkerställer den perfekta balansen mellan tillväxt, lageroptimering, riskhantering och ren lönsamhet. Vi letar efter en visionär och handlingskraftig person som aktivt identifierar nya affärsmöjligheter i vårt sortiment, vår sourcingstrategi och våra leverantörsrelationer.
Du kommer att arbeta i nära samspel med vårt Brand & Product-team och blir den centrala drivkraften i att omvandla ambitiösa strategier till konkreta och lönsamma resultat. Det här är din chans att verkligen göra avtryck, säkra kontroll i det dagliga flödet och ständigt driva utveckling framåt - en spännande framtidsresa där innovation och datadrivna beslut är nyckeln, och där du med varje steg bidrar till vår gemensamma framgång!
Ansvarsområden:
Identifiera nya leverantörer och produktmöjligheter.
Optimera sortimentet för egna varumärken utifrån data.
Identifiera "luckor" och driva nya affärsmöjligheter.
Arbeta med marginaloptimering tillsammans med Brand & Product samt försäljningsteamet.
Äga forecast och inköpsstrategi.
Leda orderläggning och säkerställa rätt volymer och timing i inköp.
Ansvara för lager, kapitalbindning och stock turns.
Driva och utveckla strategiska leverantörsrelationer.
Säkerställa konkurrenskraftiga inköpsvillkor.
Leda förhandlingar kring pris, betalningsvillkor och kvalitetsansvar.
Arbeta nära Brand & Product samt försäljningsteamet för att balansera ambition och lönsamhet.
Samverka med Quality & Sustainability kring kravställning.
Vara en aktiv part i kommersiella beslut och prioriteringar.
Vi tror att du besitter följande erfarenhet:
Har gedigen erfarenhet av supply chain, sourcing eller operations - gärna i en kommersiell miljö som retail, e-handel eller konsumentvaror.
Är starkt analytisk och datadriven, med förmåga att omsätta komplexa insikter till konkreta och affärsdrivande beslut.
Har dokumenterad erfarenhet av leverantörsarbete och framgångsrika förhandlingar.
Har god affärsförståelse och ser tydliga samband mellan sortiment, marginal och efterfrågan.
Är van att arbeta tvärfunktionellt och kan både utmana befintliga strukturer och bygga starka samarbeten.
Trivs i en miljö med högt tempo där du får kombinera långsiktig strategi med daglig execution.
Extra meriterande
Erfarenhet av att arbeta specifikt med egna varumärken (OB).
Erfarenhet av att hantera ett brett och komplext sortiment (många SKU:er).
Erfarenhet av internationell sourcing och dess utmaningar.
Fördelar med att jobba på Jollyroom
Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
Kollektivavtal för alla anställda
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Upplägg och kontakt:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111 i Torslanda, Göteborg
Urval: sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.Vi undanber oss för närvarande samtal och mejl från rekryterings- och annonsleverantörer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Sörredsvägen 111 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Jollyroom Kontakt
Rekryterare
Annett Hanna annett.hanna@jollyroom.se Jobbnummer
9854664