Övervakningstekniker till bolag i Borås!
2025-12-20
Vill du kombinera ditt intresse för IT med ett jobb där du får stort ansvar och möjlighet att växa i en teknisk miljö? Academic Work söker nu en tekniker till vår kunds team för främst kvälls- och nattarbete inom systemövervakning.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett teknikdrivet bolag med kontor i Borås som erbjuder övervakning av servrar och system dygnet runt. Med fokus på stabil drift, säkerhet och kundnöjdhet levererar de tjänster som är avgörande för kundernas affärskritiska system.
Som övervakningstekniker ser du till att servrar och system fungerar som de ska. Du arbetar med att övervaka driften, hantera larm och agera snabbt när något händer. Arbetet sker utifrån tydliga checklistor och rutiner, och vid behov eskalerar du vidare till beredskapstekniker. Du registrerar ärenden, håller dokumentation uppdaterad och har kontakt med både kunder och kollegor för att säkerställa att allt rullar på som det ska.
För att du ska känna dig trygg i rollen får du en introduktion där du går bredvid en erfaren kollega. Arbetet sker enligt ett rullande 5-veckorsschema där du ibland arbetar självständigt, men oftast tillsammans med kollegor. Schemat omfattar kvällar, nätter, vissa helger och även dagtid, vilket ger en varierad arbetsvardag. Detta är en roll för dig som gillar att ta ansvar, är noggrann och vill utvecklas inom IT. Erfarenhet är meriterande men inget krav - det viktigaste är din nyfikenhet och vilja att växa.
Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att en bakgrundskontroll kommer behöva genomföras innan tillträde.
Du erbjuds
• Möjlighet att utvecklas inom IT och bygga värdefull erfarenhet av systemövervakning och applikationsdrift
• En gedigen introduktion där du går bredvid en erfaren kollega och får stöd tills du är trygg i rollen
• Arbete i ett mindre team med stark sammanhållning, där man hjälper varandra och delar kunskap
Dina arbetsuppgifter
• Övervaka servrar och kundsystem för att säkerställa stabil drift
• Hantera larm och incidenter genom att följa tydliga instruktioner och checklistor
• Kommunicera tydligt med kunder och kollegor för att upprätthålla hög kvalitet och nöjdhet
• Arbeta i Microsofts klientmiljö och relaterade produkter
• Utföra datorinstallationer och enklare IT-uppgifter
• Registrera ärenden och hålla dokumentation uppdaterad
VI SÖKER DIG SOM
• Trivs med att arbeta kvällar, nätter och helger
• Har ett starkt IT-intresse, det är meriterande om du har gått en IT-relaterad utbildning eller haft ett jobb inom området
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Har grundläggande kunskaper i Windows och Officepaketet
• Kommer ha godkänd bakgrundskontroll för säkerhetsklassat arbete
• Är serviceinriktad och kommunikativ
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Problemlösande
• Noggrann
• Kommunikativ
