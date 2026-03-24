Överstyrman isbrytare
2026-03-24
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Överstyrman, tillsvidareTill isbrytarna
Sjöfartsverkets isbrytare spelar en avgörande roll för att hålla sjöfarten igång under vinterhalvåret. Genom isbrytarassistans säkerställer vi att handelssjöfarten kan ta sig fram även under svåra isförhållanden i våra farleder. Nu söker vi Överstyrmän som vill bli en del av besättningen ombord och bidra till detta viktiga uppdrag!Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som Överstyrman ombord på isbrytare är du arbetsledare för däcksavdelningen och ser till att arbetet utförs på ett säkert sätt. Du ansvarar för inspektioner och underhåll av däcksutrustning och skrov. Under vintersäsong är man ansvarig för styrmän och matroser i vakthållning men även navigering och manövrering underställd befälhavare. Tjänstgöringen ombord är 2 veckor.
Tack vare stundande uppmönstringar söker vi nu Överstyrmän till våra isbrytare. Du anställs på Sjöfartsverkets Rederi vilket innebär att du kan komma att tjänstgöra på samtliga isbrytare inom flottan vid behov.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som Överstyrman krävs att du har:
Fartygsbefäl klass II eller högre
Basic Safety
Advanced fire fighting
Medical First Aid
Giltigt läkarintyg för sjöfolk
Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Allmän radiooperatör GMDSS (GOC)
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Medical Care
Ice Endorsement
Isbrytarutbildning (ISBU)
Snabbgående beredskapsbåtar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är flexibel, självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Arbetet medför ett tätt samarbete med övrig besättning vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga samt att du är lyhörd och tillmötesgående.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller tillsvidareanställningar som beräknas tillsättas enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att hållas löpande.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Personalplanerare Christine Bergius, 010-478 63 99 eller christine.bergius@sjofartsverket.se
Nautikersamordnare Andreas Strömbäck, 010-478 49 70 eller andreas.stromback@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen för att styrka dina behörigheter och certifikat, senast den 13 april 2026.
Diarienummer: 26-02334
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
http://www.sjofartsverket.se/
Christine Bergius christine.bergius@sjofartsverket.se
