Överförmyndarhandläggare
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Överförmyndarenheten / Administratörsjobb / Nybro Visa alla administratörsjobb i Nybro
2026-02-13
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Överförmyndarenheten i Nybro
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Kommunstyrelseförvaltningen ger ett effektivt och professionellt stöd till förtroendevalda, service och ledning till förvaltningar samt direkt service och information till medborgare i Nybro kommun i vissa specifika verksamheter.
Vi söker en kollega som trivs i ett arbete med högt tempo och varierande arbetsdagar. Du behöver kunna ta ansvar för dina uppgifter, fatta egna beslut och driva ärenden självständigt, utan att någon står bredvid.
I rollen kommer du att arbeta med ärenden som löper över tid, påminnelser som behöver följas upp och uppgifter som kontinuerligt behöver prioriteras om utifrån inflödet till myndigheten. Struktur är nödvändig, men den måste vara flexibel, arbetsdagen styrs i hög grad av det som kommer in. För att trivas hos oss behöver du känna dig trygg i att ha flera parallella arbetsuppgifter och kunna avsluta dagen med viss osäkerhet, utan att tappa kontrollen eller lugnet.
Vi söker dig som är noggrann, stresstålig och flexibel. Inte för att det låter bra i en annons, utan för att arbetet faktiskt kräver det. I gengäld erbjuder vi variation, ansvar och stort förtroende. Dina kollegor stöttar dig, men du förväntas arbeta självständigt. Vi erbjuder introduktion samt fortlöpande kompetensutveckling inom lagstiftning och verksamhetsområde.
Eftersom arbetet innebär samverkan både internt och externt ställer vi höga krav på din samarbets- och pedagogiska förmåga. Du är van vid att arbeta i digitala system och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Hos oss är samarbete centralt. Vi arbetar dagligen för att hjälpa varandra att lyckas med vårt gemensamma uppdrag. Vi är en liten arbetsgrupp som är beroende av varandra, och du behöver därför trivas med att samarbeta och bidra till en god laganda.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med myndighetsutövning och bidra till att människor som behöver stöd får sina rättigheter tillgodosedda. Som överförmyndarhandläggare har du ett viktigt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet där rättssäkerhet och kvalitet står i fokus.
Överförmyndarkansliet arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden, som är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens uppdrag är att säkerställa att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt - på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande förhållanden - får samma rättigheter som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarens verksamhet och ställföreträdarnas uppdrag regleras i föräldrabalken.
Överförmyndarnämnden är samverkansnämnd mellan fyra kommuner. Nybro, Emmaboda, Torsås, och Uppvidinge. Tjänsten kommer ansvara bland annat för Torsås, vilket medför att viss arbetstid kommer kräva att du är på plats i Torsås. Tjänsten har sin utgångspunkt i Nybro.
I rollen som överförmyndarhandläggare arbetar du självständigt med att utreda inkommande ärenden och fatta beslut enligt delegationsordning gällande exempelvis tillfälliga godmanskap samt byten av ställföreträdare. Som överförmyndarhandläggare föredrar du ärenden inför nämnden samt företräder överförmyndaren inför domstol och andra myndigheter enligt rättegångsbalkens 12 kap. 14 §.
Från den 1 juli 2026 träder ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär att överförmyndaren tar över visst beslutsfattande från domstolen och att kraven på vår tillsyn skärps. Det gör vårt uppdrag ännu mer betydelsefullt.
Arbetet innebär många kontakter både med ställföreträdare, enskilda, anhöriga och andra myndigheter. Arbetet innefattar också att informera och utbilda inom verksamhetens område samt att rekrytera och utbilda ställföreträdare mm.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad jurist (270 hp), utbildad socionom (210 hp), ekonom (minst 180 hp) statsvetare (minst 180 hp) eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet utav:
• Överförmyndarhandläggning, myndighetsutövning eller annan rättslig tillämpning
• Arbetat i en politiskt styrd organisation.
• Systemerfarenhet från verksamhetssystem Wärna Go.
• Erfarenhet av rekrytering av ställföreträdare.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro kommun
(org.nr 212000-0753) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Överförmyndarenheten Kontakt
Överförmyndarhandläggare
Katarina Gasslander Katarina.Gasslander@nybro.se 048145407 Jobbnummer
9741270