Överförmyndarhandläggare - vikariat
Gävle kommun, Administrativa avdelningen / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-10-09
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!
Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndarenheten ansvarar vidare bland annat för att utreda behov av ställföreträdare och därefter att rekrytera, utbilda och informera ställföreträdare. Utöver det ingår det att företräda myndigheten vid sammanträden i domstol, begära yttranden från andra myndigheter, upprätta yttranden och granska ställföreträdarnas förvaltning/årsredovisningar.
På enheten jobbar tolv prestigelösa och kompetenta medarbetare som besitter kunskaper vi värdesätter och tar vara på. Vi flyttade in i det nyrenoverade Förvaltningshuset år 2024, centralt beläget med närhet till buss och tågförbindelser. Utöver nya lokaler erbjuds du möjlighet till distansarbete upp till 50% samt flexavtal.
Nu söker vi en vikarierande överförmyndarhandläggare för perioden januari 2026 till och med augusti 2026.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som överförmyndarhandläggare får du en viktig och varierad roll med ett tydligt samhällsuppdrag. Du ansvarar för myndighetsutövning kopplat till godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.
Arbetet innebär i huvudsak att utreda och fatta beslut i ärenden som rör överförmyndarnämndens tillsyn över gode män och förvaltare, exempelvis:
* granskning av redovisningshandlingar
* hantering av inkomna anmälningar och klagomål
* prövning av ansökningar om byte av god man eller förvaltare
Tjänsten ställer krav på flexibilitet, noggrannhet och förmåga att fatta självständiga beslut inom ett komplext område. Samtidigt är du en del av ett team där samarbete, gott bemötande och erfarenhetsutbyte är avgörande för att lyckas. Rollen innebär många kontakter både internt och externt med kommuninvånare, ställföreträdare, anhöriga och andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, rättsvetenskap eller offentlig förvaltning
god vana av digitala verktyg
* mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av handläggning eller granskning inom överförmynderiverksamhet.
Dina förmågor:
* Strukturerad: Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du ser till att saker blir gjorda och når uppsatta mål.
* Hänsynstagande: Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar och visar förståelse.
* Analytisk: Du kan se samband i komplex information och hittar lösningar med både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.
* Kommunikativ: Du uttrycker dig tydligt och anpassar ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
