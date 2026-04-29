Överförmyndarchef
Tomelilla kommun, Kommunledning / Chefsjobb / Tomelilla Visa alla chefsjobb i Tomelilla
2026-04-29
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Kommunledning i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Arbetet på överförmyndarenheten innebär att vi tillsammans säkerställer att samhällets mest sårbara medborgare får rätt hjälp och stöd från gode män, förvaltare och förmyndare.
Överförmyndarenheten är en del av Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd och ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Uppdraget är centralt för att säkerställa rättssäkerhet för personer som behöver stöd i att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
Du leder ett kvalificerat team om åtta medarbetare med hög kompetens och ett stort eget ansvar i sina roller. Arbetet präglas av nära samarbete, självständighet och ett gemensamt fokus på kvalitet och omdöme i myndighetsutövningen.
Verksamheten står inför kommande lagstiftningsförändringar och befinner sig samtidigt i en pågående digitaliseringsresa. Det innebär goda möjligheter att påverka och utveckla både arbetssätt och struktur för framtiden.
Arbetsplatsen präglas av ett öppet och tillitsbaserat klimat där samarbete, ansvarstagande och professionalitet värderas högt.
Arbetsuppgifter
Som chef för överförmyndarenheten har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. I rollen kommer du bland annat att:
* leda och utveckla verksamheten med fokus på rättssäker handläggning, kvalitet och effektivitet
* skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete med självständighet, omdöme och trygghet
* ansvara för budget, uppföljning och verksamhetsplanering
* vara föredragande inför överförmyndarnämnden
* säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och politiska mål
* bidra i och leda förändringsarbete kopplat till ny lagstiftning
* driva och följa upp digitalisering och verksamhetsutveckling
* samverka med domstolar, myndigheter och andra externa aktörer
I uppdraget ingår även viss egen handläggning samt ett ansvar för att ge stöd och rådgivning i handläggningsfrågor.
Du förväntas bidra aktivt till att utveckla verksamheten och skapa strukturer som möjliggör en långsiktigt hållbar och rättssäker organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av myndighetsutövning samt erfarenhet av chefskap eller annan ledande roll i en verksamhet med liknande komplexitet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av överförmyndarverksamhet eller närliggande rättsområden, samt av att leda förändringsarbete och implementera ny lagstiftning.
Som person är du trygg och stabil i ditt ledarskap. Du har ett lyhört förhållningssätt och god förmåga att leda, utveckla och stötta dina medarbetare i deras uppdrag.
Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa ordning och tydlighet även i komplexa sammanhang. Du har ett gott omdöme och hög integritet i situationer som ställer krav på avvägningar inom myndighetsutövning.
Rollen innebär ett visst mått av rådgivning i handläggningsfrågor, vilket förutsätter att du kan göra välgrundade juridiska och praktiska bedömningar samt kommunicera dessa på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Mycket god svenska i tal och skrift är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322360".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA Arbetsplats
Tomelilla kommun, Kommunledning Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel. 0417-180 00
9883714