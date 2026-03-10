OT Systemingenjör
Vår kund driver utvecklingen mot en hållbar energiproduktion genom att stärka digitalisering och cybersäkerhet. Bli en del av ett engagerat team som formar framtidens energisystem och skapar robusta, säkra lösningar för kritisk infrastruktur.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
I rollen blir du en del av ett team med cirka 13 specialister inom OT, teknik och digitalisering som tillsammans arbetar för att skapa robusta och framtidssäkra lösningar för energiproduktion och värmeproduktion i flera svenska städer.Som OT Systemingenjör driver du utvecklingen av vår kunds OT-miljöer. Du bygger, förvaltar och stöttar den operativa infrastrukturen, inklusive SCADA och industriella styrsystem, med fokus på tillgänglighet, säkerhet och effektivitet. Rollen innebär att översätta operativa behov till tekniska lösningar och stärka cybersäkerheten i realtidskritiska system.
Du erbjuds
En dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter där du ständigt får utmanas & utvecklas.
En miljö med engagerade ledare och fantastiska medarbetare som ständigt finns där för att du ska lyckas!
En unik möjlighet att kombinera teknik och innovation med klimatnytta. Du får en central roll i att forma framtidens energisystem och bidra till en datadriven och säker OT-miljö.Dina arbetsuppgifter
Beställa, driva och delta i projekt inom OT-miljön.
Bidra med expertis/kunskap inom cybersäkerhet för att förebygga störningar.
Översätta lokala behov till tekniska lösningar med interna och externa parter.
Sätta ramar för och utveckla den gemensamma OT-infrastrukturen.
Samarbeta med IT-säkerhet för att implementera tekniska säkerhetslösningar.
Utveckla och underhålla datainsamling samt lösningar för analys, rapportering och optimering av driftdata.
Leda implementering av nya OT-lösningar och delta i pilotprojekt.
Följa upp och säkerställa operationell drift och säkerhet.
Vi söker dig som
Eftergymnasial utbildning inom Datavetenskap,Systemvetenskap, Automation eller liknande
Ett stort intresse för OT-system, industriella system & cybersäkerhet - gärna med erfarenhet från praktik, examensarbete eller hobbyprojekt.
Vana att använda verktyg för rapportering och driftoptimering, t.ex. Power BI, PI System eller liknande.
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal & skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från OT-system, nätverksteknik eller cybersäkerhet
Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsstandarder inom OT, t.ex. IEC 62443 eller NIS2.
Erfarenhet av PLC-programmering eller arbete med HMI/SCADA-system.
Erfarenhet att leda mindre tekniska projekt eller vara tekniskt ansvarig i implementationsfasen.
Erfarenhet från Energibranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
NOTIS: Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning genomförs innan anställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
