Österling Bygg söker entreprenadingenjör!
2025-11-03
Österling Bygg AB växer och söker nu en entreprenadingenjör med fokus på kalkyl som vill ta plats i vårt engagerade team och bidra till att skapa projekt med både kvalitet och hjärta!
Om rollen
Som entreprenadingenjör hos oss får du en roll där kalkylarbetet står i centrum. Till en början kommer du framför allt att fokusera på att ta fram och utveckla kalkyler som ligger till grund för våra projekt, ett arbete som kräver både noggrannhet och förståelse för helheten. Du blir en viktig länk mellan planering, ekonomi och produktion, där dina beräkningar och analyser bidrar till hållbara beslut och framgångsrika projekt.
I rollen ingår även att ta fram prognoser, följa upp ekonomin under projektens gång och ge underlag som skapar tydlighet för både produktion och ledning. Utöver kalkyldelen kommer du också att arbeta med upphandlingar och inköp samt vara en aktiv del i bygg- och projekteringsmöten. Här får du använda din analytiska förmåga men också samarbeta och skapa relationer tillsammans med platschefer, projektledare och övriga kollegor.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom bygg eller motsvarande och som trivs när siffror och människor möts. Du gillar att räkna och analysera, men också att se hur dina beräkningar blir till verkliga projekt.
Du är noggrann och analytisk, men också nyfiken och flexibel. Du ser värdet i samarbetet, att dela kunskap, lyssna och bidra till gemensamma lösningar. Hos oss kommer du att uppskatta att få arbeta nära produktionen och följa projekten hela vägen.
Vi tror att du är en person som motiveras av att förstå helheten och göra skillnad i vardagen. Du är trygg i dig själv, prestigelös i mötet med andra och hittar glädje i att bidra till en kultur där man stöttar varandra.
På Österling Bygg AB bygger vi mer än bara hus, vi bygger långsiktiga relationer, trygghet och arbetsglädje. Sedan starten 1993 har vi vuxit till omkring 100 medarbetare i Hedemora, Norberg, Borlänge, Sälen och Örebro. Våra värderingar byggkvalitet, engagemang, gemenskap och trygghet, är inte bara ord, de är det som genomsyrar vårt sätt att arbeta varje dag.
Här blir du en del av ett lag där man ser och stöttar varandra, där din kompetens värdesätts och där du ges möjlighet att utvecklas i den riktning du själv vill.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där gemenskapen är stark och atmosfären familjär, med korta beslutsvägar som gör att du snabbt ser resultat av ditt arbete. Här finns både ansvar och möjligheter att utvecklas, oavsett om du vill växa in i en ledande roll, fördjupa dig i kalkyl och ekonomi eller bredda dig inom byggprocessen.
Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, på omtanke och trivsel i vardagen, och på att en arbetsplats ska vara en plats där du känner dig trygg och inspirerad. Ambitionen är hög, men kulturen är jordnära. Hos oss möts driv och utveckling av en genuin omtanke vilket gör att många väljer att stanna länge.
Placering på något av våra kontor; Hedemora, Norberg, Borlänge, Sälen eller Örebro
Sista ansökningsdag 16 november
Sista ansökningsdag 16 november

I denna rekrytering samarbetar vi med Boss Business Partner, vid frågor kontakta rekryteringskonsult Sofia Wester, 0739344394 sofia@bossbp.se
