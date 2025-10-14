OSO Omakase söker köksbiträde/ diskare
Som köksbiträde/diskare på OSO Omakase är du en viktig del av teamet. Du ser till att köket flyter smidigt, att disken är i toppskick och att allt finns på plats för kockarna. Du hjälper även till med enklare förberedelser i köket och håller rent, snyggt och organiserat i alla ytor.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Disk och rengöring av köksutrustning
Stöd till kockarna med enklare prep och förberedelser
Påfyllning och städning av kökets arbetsytor
Avfallshantering och återvinning
Avfallshantering och återvinning
Hjälpa till att hålla en lugn och trivsam arbetsmiljö
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: osojobb8@gmail.com
Arbetsgivare Surtris AB
Ölandsgatan 47
116 63 STOCKHOLM
