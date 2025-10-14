OSO Omakase söker köksbiträde/ diskare

Surtris AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-14


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Surtris AB i Stockholm

Som köksbiträde/diskare på OSO Omakase är du en viktig del av teamet. Du ser till att köket flyter smidigt, att disken är i toppskick och att allt finns på plats för kockarna. Du hjälper även till med enklare förberedelser i köket och håller rent, snyggt och organiserat i alla ytor.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Disk och rengöring av köksutrustning
Stöd till kockarna med enklare prep och förberedelser
Påfyllning och städning av kökets arbetsytor
Avfallshantering och återvinning
Hjälpa till att hålla en lugn och trivsam arbetsmiljö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: osojobb8@gmail.com

Arbetsgivare
Surtris AB (org.nr 559513-7505)
Ölandsgatan 47 (visa karta)
116 63  STOCKHOLM

Jobbnummer
9556877

Prenumerera på jobb från Surtris AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Surtris AB: