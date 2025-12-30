Ortopedingenjör, Ortopedteknik
Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens ortopedteknik? Vi söker en engagerad ortopedingenjör! Hos oss får du ett arbete där teknik och vård går hand i hand. Vi är en verksamhet med framåtanda, hög forskningskompetens och ett tydligt uppdrag: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi arbetar med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel och har egen produktion i Örebro, vilket gör att samarbetet med ortopedtekniker är nära och enkelt. Vår verksamhet ansvarar för Dysmeli- och armprotescentrum, där vi tar emot patienter från hela landet och ibland även internationellt. Sedan 1 september är vi en av fyra enheter i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vård inom dysmeli. Vi erbjuder dig:
Ett arbete där du utformar hjälpmedel med fokus på individens behov och förutsättningar.
Utvecklingsmöjligheter - både kliniskt och inom forskning, med stöd från Region Örebro läns FoU-infrastruktur.
En modern och inspirerande arbetsmiljö i våra lokaler vid Universitetssjukhuset Örebro.
Ett engagerat team och nära samarbete med kollegor från flera professioner.
En trygg start med personligt anpassad introduktion för dig som är ny i yrket.
Friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år för din hälsa och välmående.
Fria sjukvårdsbesök inom Region Örebro län.
Möjlighet att hyra förmånscykel.
Flexibla arbetstider - vi erbjuder flextid när arbetet tillåter.
Ortopedteknik finns i moderna och väl fungerande lokaler vid Universitetssjukhuset Örebro och har mottagningar på länets tre sjukhus. Vi tar också emot patienter från övriga delar av landet då vi har ett av de största armprotesteamen i Sverige. Vårt arbete sker i nära kontakt och samarbete med övriga verksamheter inom Region Örebro län. Hos oss arbetar bland annat ortopedingenjörer, ortopedtekniker, fysioterapeuter och assistenter. Ortopedteknik är en verksamhet inom Område nära vård.
Ortopedingenjör, OrtopedteknikPubliceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Patientmottagning och förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel kommer att vara dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Ingå i tvärprofessionella team kring patienten.
Möjlighet att arbeta med specialiserade områden utifrån din kompetens och vårt behov.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad ortopedingenjör (eller snart examinerad).
Har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och serviceinriktad.
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
B-körkort är en fördel då resor kan ingå i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Inkomna ansökningar utvärderas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
