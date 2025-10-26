Orsa Fiskecenter söker Verksamhetschef
2025-10-26
Vill du leda en av Sveriges mest ikoniska fiskebutiker mot framtiden? Orsa Fiskecenter är ett av landets största och mest välkända centra för fiske och friluftsliv. En mötesplats där passionen för naturen och fisket möter entreprenörsanda och service i världsklass. Mitt i hjärtat av Dalarna, med närhet till sjöar, älvar och skog, erbjuder vi 1 300 m2 butiksyta fylld med allt du kan behöva som fiskare oavsett nivå, från flugfiske och trolling till vinter- och isfiske. Sedan starten 2006 har vi vuxit från en liten butik till en stark aktör med både fysisk butik och e-handel. Nu söker vi en Verksamhetschef som vill leda vårt engagerade team, utveckla verksamheten vidare och ta Orsa Fiskecenter in i nästa tillväxtfas.
Har du drivet att bygga något unikt? Brinner du för handel, ledarskap och att skapa kundupplevelser som gör skillnad?
Vad söker vi?
Som verksamhetschef blir du navet i verksamheten. Du leder ett team av medarbetare och får helhetsansvaret för butiken, både operativt och strategiskt. Rollen handlar om att hålla ihop vardagen, men också om att ta oss framåt. Du kommer bygga struktur, skapa tydlig kommunikation, sätta planer i rullning och säkerställa att vi inte bara håller vad vi lovar utan även utvecklas.
Vi tror att du är en entreprenöriell ledare som gillar att tänka affärer, se möjligheter och agera. Du är trygg i ditt ledarskap, men nyfiken nog att fortsätta lära. Du vågar fatta beslut, men tvekar inte att kavla upp ärmarna när det behövs och du är någon som får med dig människor och bygger relationer.
När vi drömmer om vår framtida verksamhetschef tänker vi på den typ av person som ser hela verksamheten som sin egen, som är nära sin personal, som vet vad affärsmässighet betyder men också vad som bygger lojalitet, kultur och lönsamhet över tid. Vi söker inte en förvaltare utan vi söker en driven person som vill påverka och förflytta.
Du har retail/butiksbakgrund, e-handel, marknad och försäljning eller likvärdigt och du har viljan att driva butik, leda människor och skapa resultat framgångsrikt. Har du tidigare haft ansvar för personal, ekonomi och utveckling i butik, fackhandel, kedja eller liknande är det meriterande. Du rapporterar direkt till styrelsen, men har frihet och förväntan att agera med stort mandat.
Vill du vara med och forma framtiden för en verksamhet som vill mer och har potential att bli något helt unikt? Då vill vi höra från dig senast 16/11 2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Evelyn Hult, evelyn@bossbp.se
070-2578212.
Vi behandlar ansökningar löpande - så vänta inte för länge. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
https://bossbp.se/
Boss Business Partner Kontakt
Evelyn Hult evelyn@bossbp.se 0702578212
9574487