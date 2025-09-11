Organisationsutvecklare till Fackförbundet ST
Enheten Medlem och förtroendevald har i uppdrag att verka för den lokalfackliga styrkan på arbetsplatser genom värvning, utbildning och facklig utveckling på olika nivåer. Enheten är också den första kontakten in i ST för medlemmar och förtroendevalda genom rådgivning kring frågor som rör arbetsrätt, fackligt stöd och medlemskapsfrågor genom telefon och e-post.
Enheten består av 28 personer som är indelad i fyra team och du ingår i teamet - Facklig utveckling som består av 9 medarbetare, som utöver organisationsutvecklare består av studerandeverksamhet och chefsverksamhet.
Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med närmare 100 000 medlemmar. Medlemmarna arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST har även medlemmar i privata företag med anknytning till statligt uppdrag.
Fackförbundet ST arbetar för ett hållbart arbetsliv och vill förbättra medlemmars anställningsvillkor när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter, inflytande och delaktighet.
Fackförbundet ST tillhör TCO och är partipolitiskt obundet. Läs mer om ST på www.st.org.
Vi söker en organisationsutvecklare som vill vara med och stärka det fackliga arbetet och bidra till att vår lokala organisation växer och utvecklas.
I rollen ansvarar du för att, med ett konsultativt förhållningssätt, stötta förtroendevalda i deras verksamhetsutveckling, med målet att skapa ett effektivt fackligt arbete och öka medlemsantalet. Du arbetar självständigt och initiativtagande med att genomföra arbetsplatsbesök och insatser på avdelningar enligt verksamhetsplan, samtidigt som du är en viktig resurs i organisationens långsiktiga utvecklingsarbete. Din förmåga att bygga relationer och kommunicera effektivt bidrar till att skapa engagemang och utveckla samarbeten. Uppdraget omfattar även att hålla utbildningar, stötta vid årsmöten och bidra till att driva förändring och förbättring i verksamheten, där din prioriteringsförmåga är central. Du får möjlighet att resa och möta människor på plats som en del av rollen.Kvalifikationer
Du ska ha:
* Erfarenhet av att leda möten och samtal (digitalt och fysiskt)
* Erfarenhet av medlemsvärvning
* Akademisk utbildning eller motsvarande
* Minst 1 års arbetslivserfarenhet
Meriterande är om du har:
* Erfarenhet av förändringsarbete
* Erfarenhet av ideellt arbete
* Kunskap om föreningsformalia (årsmöten, stadgar etc)
* Erfarenhet av att hålla i utbildning
* Erfarenhet av fackligt arbete
Som person är du:
* Initiativtagande
* Relationsskapande
* Konsultativt förhållningssätt
* Kommunikativ (muntligt)
* Bra på att prioritera
Vad kan vi erbjuda dig?
Fackförbundet ST växer och befinner sig i en spännande tid där många arbetssätt och metoder är under ständig utveckling. Du kan se fram emot ett omväxlande och stimulerande jobb med breda utvecklingsmöjligheter.
Vi har naturligtvis kollektivavtal med tjänstepension och erbjuder bland annat subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och förtroendearbetstid.
Möjlighet till distansarbete finns, omfattningen avgörs utifrån verksamhetens behov .
ÖVRIGT
ST använder sig av e-post för att kalla till intervju.
Vi välkomnar sökande oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsvariation eller sexuell läggning och vi förutsätter givetvis att du delar våra fackliga värderingar.
