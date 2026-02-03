Organisationskonsult
Nu har du chansen att tillsammans med härliga och kompetenta kollegor jobba för att Eskilstuna kommun har friska medarbetare och hälsokompetenta chefer. Tillsammans leder vårt arbete till attraktiva arbetsplatser och en god personalekonomi.
Kommunhälsan är Eskilstuna kommuns interna företagshälsa som finns till för kommunens chefer och medarbetare. Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser och har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi styrs också av de etiska riktlinjer och bestämmelser som reglerar respektive profession. Våra uppdrag kommer främst från enskilda chefer, som preciseras i en uppdragsdialog och vi återkopplar alltid på genomförda insatser och resultat. Vi är ett arbetsteam med12 personer med olika kompetenser inom hälsa, arbetsmiljö, beteendevetenskap och medicin.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Grunden för våra insatser är förutsättningarna i organisationen och den sociala arbetsmiljön. Inom företagshälsa är det viktigt att balansera individperspektivet likväl som chef- och grupperspektivet i den givna organisationen. Du stödjer chef i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa samt håller i utbildningar och workshops för grupper på uppdrag av chef. Ditt fokus är på grupper och grupputveckling inom ditt område, att stödja grupper vid förändring och att utreda den psykosociala arbetsmiljön. Stödsamtal med medarbetare förekommer. Du har till exempel inga behandlande samtal eftersom vi är en företagshälsa. Däremot stöttar vi och hjälper medarbetare tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning samt ger stöd till chefer i deras roll. Uppdragen hos oss varierar i karaktär och du har ett flertal uppdrag på gång samtidigt. I vissa arbetar du självständigt och i andra samarbetar du med en eller flera kollegor för breddad kompetens. Arbetsförmågeutredningar förekommer också.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller beteendevetare, gärna med inriktning mot arbetslivs- och organisationspsykologi. Har du genomgått Steg 1-utbildning i KBT (grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv beteendeterapi) är det en fördel. Du har erfarenhet av att jobba med arbetsgrupper och hålla i utbildningar. Kanske har du redan erfarenhet av att jobba som organisationskonsult inom en företagshälsa med arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsförmågeutredningar. Variationen i uppdragen är något som du tycker är spännande. Du anpassar dig lätt till olika situationer och målgrupper. Du vet att förändring är en process som kan behöva ta tid. Som person är du trygg i dig själv, kommunikativ och ser nyckeln till framgång genom samarbete. Vi vill att du har B-körkort.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
