Ordermottagare
Randstad AB / Kundservicejobb / Borås
2026-02-28
Vi söker en ordermottagare till vår kund NCC för att förstärka deras kundcenterteam i Borås. Som en del av deras nordiska kundcenterorganisation spelar du en avgörande roll i att säkerställa smidiga och effektiva orderprocesser alltid med stort kundfokus.
Med din expertis kommer du att bidra till att erbjuda NCC kunder en enastående serviceupplevelse. Ta chansen att bli en del av NCCs framgångsrika team och forma framtidens kundcenter - ansök idag och bli en viktig del på deras fortsatta resa!
Huvudsakliga ansvarsområden:
Ordermottagning för företag och privatmarknaden
Ansvara för materialguidning till privatpersoner och hantera försäljning av material
Uppföljning av utförda order med fokus på kundnöjdhet, kvalité och effektivitet
Arbeta med telefon, mejl och chatt från interna och externa parter
Samarbeta med övriga avdelningar på kundcenter för att utveckla kundresan
Ansvarsområden
Flytande svenska i både tal och skrift är ett krav för rollen.
Tjänsten är tom september 2026
