Ordermottagare

Klippan Yllefabrik AB / Inköpar- och marknadsjobb / Klippan
2025-10-27


Till vårt kontor i Klippan söker vi en ordermottagare. Arbetsuppgifterna består i att ta emot order, skriva plocklistor till lagret, återrapportering av plocklistor, kundfakturering, restorder- och exporthantering.
Vi söker en person som är serviceinriktad och stresstålig. Du ska ha minst gymnasiekompetens och ha goda kunskaper i engelska såväl i tal som i skrift. Även andra språkkunskaper är värdefulla då vi exporterar till drygt 30 länder.
Tjänsten är ett vikariat på grund av en sjukskrivning och varaktighet är 5-6 veckor. Tjänsten är på heltid och startdatum så fort som möjligt. Ansökan skickas via emejl; petter@klippanyllefabrik.se .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: petter@klippanyllefabrik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klippan Yllefabrik AB (org.nr 556017-2065), http://www.klippanyllefabrik.se
Järnvägsgatan 21 (visa karta)
264 38  KLIPPAN

Jobbnummer
9576614

