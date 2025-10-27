Till vårt kontor i Klippan söker vi en ordermottagare. Arbetsuppgifterna består i att ta emot order, skriva plocklistor till lagret, återrapportering av plocklistor, kundfakturering, restorder- och exporthantering. Vi söker en person som är serviceinriktad och stresstålig. Du ska ha minst gymnasiekompetens och ha goda kunskaper i engelska såväl i tal som i skrift. Även andra språkkunskaper är värdefulla då vi exporterar till drygt 30 länder. Tjänsten är ett vikariat på grund av en sjukskrivning och varaktighet är 5-6 veckor. Tjänsten är på heltid och startdatum så fort som möjligt. Ansökan skickas via emejl; petter@klippanyllefabrik.se .