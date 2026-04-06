Ordermottagare - Enköping
2026-04-06
Om Bazar Snabbgross AB
Bazar Snabbgross AB utgör en väletablerad livsmedelsgrossist som ingår i koncernen Serdan Holding AB. Serdan-koncernen består i huvudsak av ett flertal livsmedelsgrossister vilka samtliga bedrivs under varumärket "BAZAR SNABBGROSS" och utgör helhetsleverantörer av råvaror och förbrukningsmaterial till främst aktörer inom restaurangbranschen i Sverige. Genom omfattande branschkunskap, hög trovärdighet och flexibilitet har vi i 40 år stolt erbjudit service till kunder runt om landet. Vi har idag ett centrallager i Enköping varifrån vi distribuerar till ett flertal regioner inom landet och har därutöver även enheter i Södertälje, Norrköping, Karlskrona, Malmö, Borlänge, Sollefteå och Luleå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ordermottagare på vårt centrallager i Enköping kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att enligt fastställda rutiner och policys sköta en effektiv och korrekt hantering av ordermottagning, ge högkvalitativ kundservice och ett professionellt kundbemötande och samarbeta med övriga avdelningar avseende kundrelaterade frågor.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och för att trivas i rollen är det därför viktigt med bra servicekänsla. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, samarbetsförmåga och god datorvana.
Arbetet utförs självständigt efter en inledande upplärning. Det är därför viktigt att du är självständig, flexibel och ansvarsfull. Att du därutöver är ordningsam, punktlig och håller fastställda rutiner och policys ser vi som en självklarhet.
Kvalifikationer och kunskaper
God datorvana
Flytande språkkunskaper inom svenska både i tal och skrift
Språkkunskap inom kurdiska, turkiska, arabiska eller syrianska är meriterande
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Vi ser gärna att du vid intresse skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen den 2026-02-28. Vi tar endast emot ansökningar via ekonomi@bazargross.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: ekonomi@bazargross.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ordermottagare - Enköping".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Bazar Snabbgross AB
749 47 ENKÖPING
