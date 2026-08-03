Orderkoordinator till logistikverksamheten
Trafikverket / Inköpar- och marknadsjobb / Nässjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nässjö
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Som orderkoordinator på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Är du den som trivs mitt i flödet, där struktur och kommunikation går hand i hand? Hos Trafikverket Logistik får du vara med och hålla Sveriges infrastruktur i rörelse - som orderkoordinator säkerställer du att våra projekt får det material de behöver, när de behöver det. Här får du både ansvar, variation och kollegor som stöttar varandra hela vägen.
Trafikverket Logistik försörjer Trafikverkets investerings- och underhållsentreprenader med tekniskt godkänt material. Som logistikavdelning säkrar vi försörjningen under anläggningens hela livslängd. Utifrån en helhetssyn samordnar vi Trafikverkets totala behov och hanterar flödet i hela logistikkedjan från leverantör till entreprenör. En dialog med våra beställare är nyckeln till framgång för alla parter.
Som orderkoordinator deltar du aktivt i försörjningsflödets operativa skeden och ansvarar för att hantera, bereda och registrera inkommande beställningar, detta för att säkra vårt leveransbesked. Att ansvara för leveransbevakning där en viktig del är att hålla beställaren informerad om leveransläget, är också en del av arbetsuppgifterna. Orderkoordinatorn bemannar vår kundsupport och ansvarar för att ta hand om och besvara frågor som inkommer från projekt och beställare inom försörjningen av järnvägsmaterial. Vi värnar om en lärande kultur där vi tillsammans hjälps åt och ser till verksamhetens bästa, därför ser vi det som självklart att alla medarbetare deltar i utveckling av arbetssätt och processförbättring.
Du kommer att tillhöra en enhet som heter order och leverans och som består av 7 orderkoordinatorer, 3 leveranssamordnare och 2 reklamationshandläggare.
Jag som blir din chef heter Jeanina Andersen och tror på ett tillitsbaserat ledarskap där varje medarbetare får växa, ta ansvar och vara med och påverka. Jag lägger stor vikt vid öppenhet, transparens och samarbete, och jag ser min roll som att skapa förutsättningar för att du ska lyckas i din. Jag uppskattar människor som vågar tänka nytt, som har modet att lyfta förbättringsidéer - men som också står stadigt när det blåser. Hos mig får du utrymme att vara dig själv, att vara med och påverka - och du får alltid stöd när du behöver det. Min förväntan på dig som medarbetare är att du är engagerad, kommunikativ och vill göra skillnad - både i din roll och i vår gemensamma arbetsmiljö.
Beredskapstjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vem är du?
I rollen som orderkoordinator är du strukturerad och har lätt för att skapa ordning även när många arbetsuppgifter pågår parallellt. Du tar initiativ och tvekar inte att ta dig an mer komplexa ärenden där din analytiska problemlösningsförmåga verkligen kommer till sin rätt. Du är anpassningsbar och har förmågan att snabbt växla mellan olika typer av uppgifter, samtidigt som du kan hantera oförutsedda problem av varierande svårighetsgrad på ett lugnt och lösningsorienterat sätt. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och samarbetar väl med både interna och externa kontaktytor. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du målmedvetet tar ansvar för dina arbetsuppgifter och uppmärksamt ser hur du bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
en eftergymnasial utbildning inom logistik, teknik eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig
erfarenhet av att arbeta med kundsupport eller service
god datorvana
god kunskap i svenska i såväl tal som skrift
giltigt B-körkort
Det är meriterande om du
minst cirka något års erfarenhet av arbete inom logistik där du koordinerat eller supporterat flöden
erfarenhet av att aktivt delta i utvecklings- och förbättringsarbete
erfarenhet av arbete i affärssystemet M3
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla intervjuer under v 36-37 2026.
Tjänstens placeringsort är Nässjö. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Jeanina Andersen jeanina.andersen@trafikverket.se 0101242823 Jobbnummer
10018771