Orderadministratör till Arninge
2025-08-22
Om tjänsten Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad orderadministratör till vår kund i Arninge. Där får du en viktig roll i att ta hand om kundens ärenden från start till mål - från orderläggning och teknisk support till uppföljning och merförsäljning. Tjänsten passar dig som gillar kundkontakt, administration och som trivs i ett sammanhang där du får använda både struktur och servicekänsla i vardagen.
Du blir en nyckelperson i serviceorganisationen och den främsta kontaktpunkten för kunden, där du ser till att allt flyter på som det ska.
Dina framtida arbetsuppgifter Rollen innebär ett varierat arbete där du har hand om hela orderflödet och arbetar nära både kund och interna funktioner. Du ger teknisk vägledning, hittar förbättringsmöjligheter och bidrar aktivt till att skapa långsiktiga kundrelationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera kundorder
Ge teknisk support och föreslå lösningar
Sköta inköp kopplat till respektive order
Rapportera utförda uppdrag till interna system
Arbeta med merförsäljning och kundvård
Identifiera och föreslå förbättrings- och uppgraderingsåtgärder
Vi söker dig som Har tidigare erfarenhet av administration, service och/eller försäljning. Du har ett tekniskt intresse eller förståelse och tycker om att lösa problem i dialog med olika typer av kunder. Du har:
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av administrativa system
En naturlig fallenhet för kundbemötande och service
Förmåga att arbeta strukturerat och driva egna arbetsuppgifter i mål
Som person är du kommunikativ, lösningsfokuserad och trivs i en roll där du får kombinera struktur med kundkontakt. Du tycker om att skapa win-win och har en nyfiken inställning till att utvecklas tillsammans med både kunder och kollegor.
Övrig information
Start: Efter överenskommelse.
Plats: Arninge
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest med god chans till överrekrytering.
Om kunden Kunden är verksam inom teknisk service och lösningsförsäljning, där hög tillgänglighet, kvalitet och kundnöjdhet står i fokus. Du blir en del av ett erfaret team där samarbetet är tätt och där varje individ spelar en viktig roll i leveransen till kund.
Om Wrknest På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på. Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se.
