Order- och Leveransadministratör
Nibe AB / Inköpar- och marknadsjobb / Markaryd
2026-02-23
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige
, Ljungby
, Malmö
, Ronneby
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en central roll där service, struktur och samarbete står i fokus? Trivs du med att ha många kontaktytor och vara en viktig länk mellan kund, sälj och logistik? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en Kund-, Order och Leverantörsadministratör till vårt kontor i Markaryd.
Om rollen
Som Kund-, Order- och Leveransadministratör hos NIBE har du en central och varierad roll där du säkerställer ett effektivt och smidigt flöde från kundorder till leverans och uppföljning. Rollen är kombinerad och omfattar både försäljnings-, och orderadministration samt leveranskoordinering. Du är en viktig kontaktpunkt för våra kunder och samarbetar tätt med utesäljare, lager, transportörer och interna avdelningar.
Arbetet präglas av struktur, service och problemlösning, samtidigt som du behöver vara flexibel och kunna agera snabbt när förutsättningarna förändras.
Placeringsort: Markaryd
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning (föräldravikariat juni 2026 - sept 2027)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom;
Försäljnings- och orderadministration
• Ta emot, registrera och följa upp kundorder från mottagning till leverans
• Stötta utesäljare med order- och försäljningsadministration
• Säkerställa att överenskomna kundkrav och villkor uppfylls
• Hantera reklamationer och returer
• Uppdatera och underhålla kund- och orderinformation i våra system
Leveransadministration
• Koordinera leveranser tillsammans med lager, transportörer och kunder
• Säkerställa korrekt och uppdaterad leveransdokumentation
• Följa upp leveranser, identifiera avvikelser och samordna lösningar
• Delta i förbättringsarbete kopplat till leveransprocesser och system
Kundsupport & samarbete
• Besvara kundfrågor kring produkt, pris, order och leverans
• Arbeta i team med gemensamt ansvar för mål och KPI:er
• Samarbeta nära andra avdelningar för att skapa hög kundnöjdhet
Vi ser gärna att du har:
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du trivs i en administrativ roll med många kontaktytor och har lätt för att kommunicera både internt och externt. Du är ansvarstagande, har ett positivt förhållningssätt och bidrar med ett gott samarbete i teamet.
• Relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom försäljning, orderadministration, logistik eller kundservice
• God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter parallellt
• Mycket god kommunikationsförmåga och starkt kundfokus
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
• En varierad och ansvarsfull roll i ett stabilt och välrenommerat företag
• Möjlighet att utvecklas och höja din kompetens genom NIBEs utbildningar
• Ett nära samarbete i ett engagerat och hjälpsamt team
• En arbetsmiljö där förbättringsarbete, initiativ och delaktighet uppmuntras
Välkommen att söka tjänsten
Låter det som något för dig? Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 29 mars, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
Chef Kundnöjdhet och Innesälj
Ulrika Urberg ulrika.urberg@nibe.se 0433-27 30 00 Jobbnummer
9759140