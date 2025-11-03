Order- och kundkoordinator
Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad driven koordinator som trivs med att hantera komplexa uppgifter i en internationell och samordnande miljö? Är du en person som uppskattar en roll där kundfokus, kommunikation och samarbete är viktigt, välkomnar vi dig att ta del av denna tjänst!
Till vårt härliga team och fräscha kontor i Åbro industriområde i Mölndal söker vi ytterligare en ny kollega. Som order- och kundkoordinator kommer du att tillhöra Order- och kundsupport och arbeta tätt tillsammans med övriga avdelningar i det dagliga arbetet. I rollen arbetar du nära våra kunder med att hantera kundorders och ge kundsupport samt lägga beställningar till leverantörer. Det är du som är vårt ansikte utåt och den som ser till att order blir bekräftade och bevakar att varor kommer in i tid för att lösa kundernas behov. Du arbetar tillsammans med teamet för att gemensamt utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt anpassade efter de kunder ni hanterar.
Som medarbetare på Brigo kommer du att arbeta i en miljö där du blir en viktig del av gruppen, där din insats syns och påverkar. Du kommer att ha ett ansvarsfullt arbete i en omväxlande, dynamisk och kreativ miljö där vi har roligt och trevligt tillsammans.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
För information: Rekryteringen sker i samband med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anne Hansson på telefon 072 988 9405 eller via e-post: anne.hansson@randstad.se
Ansvarsområden
Du kommer vara en viktig kugge i vår verksamhet. I nära samarbete med övriga kollegor kommer du ha dagliga kontakter med vår produktion i Polen och vårt lager i Mölndal. Du kommer även ha dagliga kontakter med leverantörer och kunder, både i Sverige och utomlands.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Orderhantering; hantera förfrågningar, lägga beställningar, registrera ordrar via vårt ärendehanteringssytem, Zendesk
Offertarbete samt hantering av prislistor, produktsortiment och kundportaler
Koordinerar och övervakar hela processen från order till leverans av varor för att säkerställa att kundernas behov möts i rätt tid
Kundtjänst och support samt hantering av reklamationer
Orderadministration såsom exempelvis registrering av nya kunder i Jeeves
Arbetet är projektbaserat och du kommer att arbeta nära säljavdelningen och KAM, med kontinuerlig utveckling av rutiner och arbetssättKvalifikationer
För att trivas bäst i din roll behöver du vara serviceorienterad, positiv och ha en bidragande inställning präglad av nyfikenhet, prestigelöshet och ödmjukhet. Du tar ansvar för ditt arbete och trivs med att samarbeta nära kollegor, samtidigt som du är trygg med att arbeta självständigt när det behövs. I din roll är du proaktiv, engagerad och strukturerad. Du är även flexibel och gillar att ta dig an förändringar samt att hantera flera uppgifter samtidigt.
Vi söker dig som har:
Minst gymnasial utbildning eller motsvarande kompetens
Flerårig erfarenhet inom liknande roll såsom orderadministration, kundservice eller försäljning
God användarvana i Windows och Office-paketet; kunskap i Jeeves och Zendesk är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Kunskaper i polska är meriterande
Kunskap av textila produkter är meriterande samt ett intresse för visuell hantering av provbitar, tyger och material för slutkund Om företaget
Brigo AB
Välkommen till Brigo, där vi är specialiserade på att tillverka produkter och skräddarsy kund- och behovsunika leveransflöden. Vår affärsidé ger oss möjlighet att tillverka nästan vad som helst, för vem som helst och på vilket sätt som helst. Därför vet vi att allt kan göras på mer än ett sätt, och detta präglar vårt sätt att arbeta varje dag. Det är också viktigt för oss att allas affär blir bra.
Vi är egentligen inte bara tillverkare, vi är också produktförverkligare - vi får produkter att hända. https://www.brigo.com/ Ersättning
