Order- och ekonomiadministratör

SKG Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-19


Publiceringsdatum
2025-09-19

Om företaget
Vi är en helhetsleverantör av råvaror och förbrukningsmaterial till restauranger, pizzerior, gatukök och kvarterskrogar. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi har kontor i Halmstad, Göteborg, Kalmar, Lidköping, Karlstad, Stockholm, Jönköping och Uddevalla.
Vi erbjuder
En arbetsmiljö präglad av entreprenörsanda, korta beslutsvägar och en stark gemenskap där alla medarbetare är delaktiga i företagets utveckling. Hos oss värdesätts personlig drivkraft, engagemang och initiativförmåga.

Dina arbetsuppgifter
Som order- och ekonomiadministratör får du en central roll i företagets dagliga verksamhet. Du arbetar nära verksamhetssamordnaren och den administrativa chefen och hanterar i huvudsak administrativa processer som rör ekonomi och kundordermottagning. Tjänsten kräver att du är flexibel och uppskattar varierande arbetsuppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mottagande och registrering av kundorder
Kontering av leverantörsfakturor samt löpande uppföljning av leverantörsreskontra
Fakturering och löpande uppföljning av kundreskontra
Schemalägga och administrera transportbokningar
Stötta kollegor i projekt samt övrig administration

Vi tror att du:
Har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har god vana av att jobba i Microsoft 365 och affärssystem
Har erfarenhet av ekonomiadministration och orderhantering
Är noggrann, strukturerad, kommunikativ, gillar variation och tar eget ansvar
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@skg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SKG Sverige AB (org.nr 556795-6486)

Jobbnummer
9516336

