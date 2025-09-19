Order- och ekonomiadministratör
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi är en helhetsleverantör av råvaror och förbrukningsmaterial till restauranger, pizzerior, gatukök och kvarterskrogar. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi har kontor i Halmstad, Göteborg, Kalmar, Lidköping, Karlstad, Stockholm, Jönköping och Uddevalla.
Vi erbjuder
En arbetsmiljö präglad av entreprenörsanda, korta beslutsvägar och en stark gemenskap där alla medarbetare är delaktiga i företagets utveckling. Hos oss värdesätts personlig drivkraft, engagemang och initiativförmåga.Dina arbetsuppgifter
Som order- och ekonomiadministratör får du en central roll i företagets dagliga verksamhet. Du arbetar nära verksamhetssamordnaren och den administrativa chefen och hanterar i huvudsak administrativa processer som rör ekonomi och kundordermottagning. Tjänsten kräver att du är flexibel och uppskattar varierande arbetsuppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mottagande och registrering av kundorder
Kontering av leverantörsfakturor samt löpande uppföljning av leverantörsreskontra
Fakturering och löpande uppföljning av kundreskontra
Schemalägga och administrera transportbokningar
Stötta kollegor i projekt samt övrig administration
Vi tror att du:
Har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har god vana av att jobba i Microsoft 365 och affärssystem
Har erfarenhet av ekonomiadministration och orderhantering
Är noggrann, strukturerad, kommunikativ, gillar variation och tar eget ansvar
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@skg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SKG Sverige AB
(org.nr 556795-6486) Jobbnummer
9516336