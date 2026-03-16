2026-03-16
Telebyrån - en del av Techgruppen
Vill du arbeta i en roll där struktur, administration och affärsstöd möts?
Telebyrån, en del av Techgruppen, söker nu en Order- & Administrationskoordinator som vill bidra till att skapa struktur och effektivitet i vår verksamhet. Rollen passar dig som är noggrann, organiserad och trivs i en central funktion där du arbetar nära både säljteam och ledning.
Om Telebyrån
Telebyrån är en del av Techgruppen och levererar skräddarsydda telekom- och kommunikationslösningar till företag i hela Sverige.
Vi arbetar med marknadsledande mobiloperatörer och moderna kommunikationsplattformar för att hjälpa företag att effektivisera sin kommunikation. Genom personlig rådgivning och flexibla lösningar skapar vi långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
Som Order- & Administrationskoordinator ansvarar du för att säkerställa att våra administrativa processer och orderflöden fungerar smidigt.
Du arbetar nära säljteamet och stöttar organisationen i administrativa uppgifter kopplade till kundavtal, orderläggning och uppföljning.
Rollen är central för att säkerställa struktur, kvalitet och effektivitet i våra interna processer.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Hantera och registrera kundorder
Administrera kundavtal och dokumentation
Uppdatera och arbeta i CRM-system
Stötta säljteamet i administrativa uppgifter
Säkerställa korrekt information i system och orderflöden
Koordinera ärenden internt mellan olika funktioner
Bidra till struktur och förbättring av administrativa processer
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får skapa ordning och effektivitet.
Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av administrativt arbete
Är van att arbeta i olika system och har god datorvana
Är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Har god kommunikativ förmåga
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande
Erfarenhet från telekombranschen
Erfarenhet av CRM-system eller orderhantering
Erfarenhet av arbete i ett tjänsteföretag
Vad vi erbjuder
Hos Telebyrån får du möjlighet att arbeta i ett växande bolag med entreprenöriell kultur där samarbete, utveckling och ansvar står i centrum.
Vi erbjuder:
En central roll i organisationen
Möjlighet att utvecklas inom administration och verksamhetsstöd
En arbetsplats med engagerade kollegor och korta beslutsvägar
En dynamisk miljö där du får vara med och bidra till bolagets utvecklingSå ansöker du
Urval sker löpande.
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://telebyran.teamtailor.com/jobs/7202402-order-administrationskoordinator
E-post: aziz@telebyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tele-Byrån i Kalmar AB
(org.nr 559216-2001)
Norra Långgatan 1 (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9801068