Order- & Administrationskoordinator

Tele-Byrån i Kalmar AB / Kundservicejobb / Kalmar
2026-03-16


Telebyrån - en del av Techgruppen

Vill du arbeta i en roll där struktur, administration och affärsstöd möts?

Telebyrån, en del av Techgruppen, söker nu en Order- & Administrationskoordinator som vill bidra till att skapa struktur och effektivitet i vår verksamhet. Rollen passar dig som är noggrann, organiserad och trivs i en central funktion där du arbetar nära både säljteam och ledning.

Om Telebyrån

Telebyrån är en del av Techgruppen och levererar skräddarsydda telekom- och kommunikationslösningar till företag i hela Sverige.

Vi arbetar med marknadsledande mobiloperatörer och moderna kommunikationsplattformar för att hjälpa företag att effektivisera sin kommunikation. Genom personlig rådgivning och flexibla lösningar skapar vi långsiktiga kundrelationer.

Om rollen

Som Order- & Administrationskoordinator ansvarar du för att säkerställa att våra administrativa processer och orderflöden fungerar smidigt.

Du arbetar nära säljteamet och stöttar organisationen i administrativa uppgifter kopplade till kundavtal, orderläggning och uppföljning.

Rollen är central för att säkerställa struktur, kvalitet och effektivitet i våra interna processer.

2026-03-16

Dina arbetsuppgifter
Hantera och registrera kundorder

Administrera kundavtal och dokumentation

Uppdatera och arbeta i CRM-system

Stötta säljteamet i administrativa uppgifter

Säkerställa korrekt information i system och orderflöden

Koordinera ärenden internt mellan olika funktioner

Bidra till struktur och förbättring av administrativa processer

Vem vi söker

Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får skapa ordning och effektivitet.

Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen.

Vi tror att du:

Har erfarenhet av administrativt arbete

Är van att arbeta i olika system och har god datorvana

Är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt

Har god kommunikativ förmåga

Talar och skriver flytande svenska

Meriterande

Erfarenhet från telekombranschen

Erfarenhet av CRM-system eller orderhantering

Erfarenhet av arbete i ett tjänsteföretag

Vad vi erbjuder

Hos Telebyrån får du möjlighet att arbeta i ett växande bolag med entreprenöriell kultur där samarbete, utveckling och ansvar står i centrum.

Vi erbjuder:

En central roll i organisationen

Möjlighet att utvecklas inom administration och verksamhetsstöd

En arbetsplats med engagerade kollegor och korta beslutsvägar

En dynamisk miljö där du får vara med och bidra till bolagets utveckling

Så ansöker du
Urval sker löpande.

Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation.

Vi ser fram emot att höra från dig.

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: aziz@telebyran.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tele-Byrån i Kalmar AB (org.nr 559216-2001)
Norra Långgatan 1 (visa karta)
392 32  KALMAR

Jobbnummer
9801068

