Order Monitor till Saab Aeronautics
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.Arbetsuppgifter
Du kommer tillhöra BU Gripen inom Procurement Planning där du blir en del av ett dynamiskt och stödjande team som spelar en central roll i kundorderhanteringen och leveransen av inköpta artiklar inom Aeronautics produktion. I denna roll kommer du att fokusera på att ta emot och hantera förfrågningar och beställningar av inköpt material från Saabs interna kunder. Du kommer att omvandla dessa förfrågningar till kundorder och säkerställa att de kan levereras i tid, både till serieproduktion och direkt till kunder eller andra interna beställare.
Dina huvuduppgifter:
Ta emot och handlägga inkommande ärenden, inklusive förfrågningar och beställningar på inköpta artiklar. Du kommer att analysera och omvandla dessa till kundorder.
Hantera uppdrag för modifieringar av apparater, både internt och externt.
Koordinera tillgången på apparater mellan olika interna behovsinstanser.
Säkerställa att exportlicenser finns för att leverera kundorder korrekt, även vid leverans av komplett flygplan.Profil
Vi ser att du har
Utbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet
God kommunikativ förmåga och behärskar både svenska och engelska
Erfarenhet av affärssystem som IFS/ERP och Officepaketet
God datavana och kan hantera komplexa flöden
Förståelse för exportkontroll är meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är handlingskraftig, målinriktad och har en hög energinivå. Du är serviceinriktad och har lätt för att hjälpa andra, samtidigt som du kan bedöma ärendens komplexitet och driva dem till avslut. Du arbetar självständigt och strukturerat, behåller lugnet även när många ärenden är i rörelse och har förmåga att se helheten. Du tar emot feedback på ett konstruktivt sätt och agerar som en lagspelare. Vi ser också att du har driv att identifiera förbättringsområden och initiera dialoger och möten med din omgivning när det behövs.
Ansökningsförfarande Uppdraget kommer initialt vara ett konsultuppdrag med anställning hos oss på Skill. Uppdragslängden kan variera men brukar i regel sträcka sig mellan 6-12 månader med goda möjligheter till förlängning och på sikt kan anställningen eventuellt övergå till Saab.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jonna Svenson på jonna.svenson@skill.se
.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
582 54 LINKÖPING
9886773