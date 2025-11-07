Optometrist till ögonmottagningen
Ögonkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Vi söker en optometrist till vårt barnteam i Region Sörmland!Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Ögonkliniken Sörmland är en regionklinik uppdelad på tre mottagningar placerade i Eskilstuna, Katrineholm samt i Nyköping. Vi utför bl a kataraktoperationer, skelningsperationer, polikliniska operationer, anti-VEGF behandlingar samt att vi kontrollerar barn och vuxna med olika kroniska ögonsjukdomar. På vår ögonmottagning arbetar ögonläkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare.
Som optometrist hos oss får du arbeta i ett länsövergripande barnteam med tre barnoftalmologer och två ortoptister. Barnteamet har regelbundna konferenser då hela teamet samlas och diskuterar patientfall och allmänna frågor kring omhändertagandet av patienter. Deltagande i ortoptistmöten och barnögonmöten inom landet genomförs regelbundet.Arbetsuppgifter
• Självständig synprövning och refraktionering av barn och vuxna.
• Glasögonordination.
• Amblyopibehandling.
• Eventuellt undersökning och behandling av diplopibesvär (beroende på kompetens).
Din kompetens
Du ska vara utbildad optometrist. Tidigare erfarenheter är meriterande och vi sätter stort värde på samarbetsförmåga och flexibilitet då vi arbetar i ett länsövergripande barnteam.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Lillis Findén, 016-10 42 96, lilli-ann.finden@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ögonmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-31
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
