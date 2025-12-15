Optikerassistent
2025-12-15
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alicia Trading AB i Trollhättan
Är du nyfiken på optik och hälsa, och dessutom trivs med ett högt arbetstempo?
Då har vi det perfekta jobbet till dig!
Vad du kommer att göra:
Som optikerassistent/butikssäljare i vår butik på Överby Köpcentrum i Trollhättan hälsar du kunderna välkomna, berättar varför det är så viktigt att göra en synundersökning och förklarar vårt koncept och erbjudanden. Därifrån tar du kunden genom vår kundresa, du börjar med att göra förtester på kunden innan du skickar dem vidare till optikern.
Tidigare erfarenhet inom optik samt kundservice är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är rätt person för tjänsten! Du kommer att få intern utbildning (praktisk upplärning i butik i kombination med digitala kurser) där du lär dig om optikbranschen och hur vi arbetar med optik, bågar och linser. Då det är en levande bransch kommer du att lära dig någonting nytt nästan varje dag!
Vem du är:
Du är en social person, och en god kollega
Du har gärna några års arbetslivserfarenhet inom detaljhandeln
Vill gärna lära nytt, utveckla dina färdigheter och växa inom arbetsrollen
Trevlig och entusiastisk person som bryr sig om att hjälpa andra lika mycket som vi gör
Strävar efter att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse
Trivs med ett högt tempo och är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag vars mål är att förändra och utveckla landets optikbransch
Tjänsten är ett vikariat på heltid/deltid, med möjlighet till tillsvidaretjänst.
Då tjänsten kräver en del upplärning ser vi gärna att du kan börja omgående.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansökan och eventuella frågor angående tjänsten mottages endast via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: janni.andersson@specsavers.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Optikerassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alicia Trading AB
(org.nr 556679-5034)
Ladugårdsvägen 14 Ö (visa karta
)
461 70 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Specsavers Optik Kontakt
Butikschef
Janni Andersson janni.andersson@specsavers.com Jobbnummer
9644707