Optiker sökes till ögonmottagningen Kungsbacka
Region Halland, Ögonkliniken / Optikerjobb / Kungsbacka Visa alla optikerjobb i Kungsbacka
Vi söker dig som vill vara med att utveckla och växa tillsammans med vårt härliga gäng i Kungsbacka, där fokus ligger på kvalitét för ögonsjukvården i Halland.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat och stimulerande arbete där du som optiker har en viktig roll i teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Självständiga patientmottagningar
- Linsanpassning
- Synfältsundersökningar
- Samarbete i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.
Vi arbetar teambaserat och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig delaktig och utvecklas i sin yrkesroll.
Tjänstgöringsgraden bestämmer vi tillsammans och arbetstiderna är förlagda vardagar under dagtid.
Om arbetsplatsen
Ögonkliniken Halland är en del av område 2 och har mottagningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. På mottagningen i Kungsbacka arbetar ett engagerat gäng med hög kompetens, läkare, ögonsjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.
Vi erbjuder:
- En trivsam arbetsmiljö med högt i tak
- Omväxlande arbetsuppgifter
- Arbetstid måndag-fredag, inga kvällar, helger eller röda dagar
- Aktivt förbättringsarbete och lärande
Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling, med patienten i centrum och högsta patientsäkerhet som ledstjärna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad optiker, gärna med erfarenhet från ögonklinik eller ett starkt intresse för kliniskt arbete.
Du har:
- Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift
- Språkkunskaper utöver svenska är meriterande
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- Ett positivt och tryggt förhållningssätt
- Organisationsförmåga och ett genuint intresse för människor
- Nyfikenhet och vilja att lära nytt
- Noggrannhet och ansvarskänsla
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket innebär att du kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
