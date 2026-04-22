Optiker
Syncentralen i Uppsala
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Intresserad av ett spännande arbete som optiker i Uppsala?
Nu har du chansen att få arbeta som optiker på Syncentralen, med placering i Uppsala.
Hos oss blir du en viktig resurs och får ett stimulerande och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater i trivsam miljö. Du kommer att arbeta tillsammans med andra optiker, kuratorer, psykolog, synpedagoger, ikt-pedagog (informations- och kommunikationsteknisk pedagog) och tekniker. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Ditt uppdrag
Arbetet som optiker är självständigt och varierat. Dina arbetsuppgifter innefattar synundersökning samt utprovning av optiska hjälpmedel. Du planerar och genomför insatser tillsammans med patienten och i nära samarbete med ditt team för att ge en bra rehabilitering till personer med synnedsättning. Du kommer att arbeta med patienter i alla åldrar från hela upptagningsområdet som hör till Region Uppsala. I jobbet ingår även tillpassning och kontroller av alla typer av kontaktlinser; mjuka, kosmetiska, stabila korneallinser och sklerala linser.
Vi använder journalsystemet Cosmic och bland annat IMAGEnet6 och Medusa.
Din kompetens
Vi vill att du som söker är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet. Erfarenhet från arbete med personer med synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar samt av stabillinstillpassning är meriterande.
Du är strukturerad, kreativ och har god pedagogisk förmåga samt öppen för annorlunda lösningar. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga liksom förmåga till självständigt arbete och arbete i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då det kan ingå resor i arbetet är det bra om du har körkort.
Vår verksamhet
Inom Hörsel- och synverksamheterna arbetar drygt 60 personer fördelade på tre enheter; Hörcentralen, Syncentralen och Döv- och dövblindcentralen. Vi ingår i förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och är placerade i Kronparksgården, Ulleråkersområdet.
På Syncentralen arbetar vi på olika sätt för att underlätta och förbättra vardagen för den som har en synnedsättning eller är blind genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. Detta kan till exempel innebära samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamheter. Vi arbetar i team, barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam och totalt är vi 15 medarbetare. Alla team består av optiker, synpedagog och kurator, alla team har tillgång till psykolog, tekniker samt ikt-pedagog. Dövblindteamet bemannas också av resurser från syncentralen, däribland även en optiker.
Alla tre enheterna inom Hörsel- och synverksamheterna har gemensamt väntrum och en gemensam support av administrativa samordnare.
Tillsammans bidrar vi till att personer med synnedsättning kan leva ett bra liv.
Förutom enheterna inom Hörsel- och synverksamheterna har vi ett nära samarbete med andra enheter inom vår förvaltning och med personal inom förskola, skola, boenden och daglig verksamhet samt med kommunernas syninstruktörer.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Johan Wickman på e-post: johan.wickman@regionuppsala.se
eller telefon: 018-611 67 27.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad. Läs mer om våra förmåner här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).Publiceringsdatum2026-04-22Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast 13 maj, men vänta inte med att söka då intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH144/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
