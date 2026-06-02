Chef till Akutmottagningen i Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Akutmottagningen i Mora står inför en spännande och utmanande utvecklingsresa - och nu söker vi en enhetschef som vill leda verksamheten in i framtiden där engagemang, samarbete och tryggt ledarskap gör verklig skillnad för personal och patienter varje dag. Här får du möjlighet att arbeta på Mora lasarett - en arbetsplats med närhet till både fjäll, natur och ett rikt kulturliv, Akutmottagningen i Mora tar emot akuta patienter dygnet runt. De vanligaste patienterna är medicin-, kirurgi-, ortopedi- geriatrik- och infektionspatienter. Totalt arbetar ca 60 medarbetare på mottagningen. Din arbetsplats blir vid lasarettet i Mora - en arbetsplats med närhet till både fjäll, natur och ett rikt kulturliv.
Hos oss får du:
Stort utrymme att påverka och utveckla verksamheten
Kompetenta och engagerade kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och ledarskapsstöd
Friskvårdsbidrag
En trygg anställning inom Region Dalarna
Urval sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidare i grundprofessionen.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp akutmottagningens verksamhet. Du arbetar nära dina medarbetare och tillsammans med andra chefer och funktioner inom lasarettet.
Rollen innebär:
Personalansvar för medarbetare inom akutmottagningen
Verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och patientflöden
Budget- och resultatansvar
Att driva förbättringsarbete i en miljö där varje minut räknas
Att skapa en kultur präglad av trygghet, tydlighet och delaktighet
Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att skapa struktur även när tempot är högt.
Du har:
Relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av ledarskap, gärna inom akutsjukvård eller annan 24/7-verksamhet
Förmåga att inspirera, motivera och bygga starka team
Ett analytiskt förhållningssätt och vana att arbeta med uppföljning och förbättringsarbete
En kommunikativ och prestigelös stil som skapar förtroende
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:545".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN

Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Bech katarina.bech@regiondalarna.se 0250-493526
