Öppenvårdsutvecklare
Filipstads kommun / Socialsekreterarjobb / Filipstad Visa alla socialsekreterarjobb i Filipstad
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du får bidra till att Filipstads medborgare får rätt stöd i rätt tid? Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad verksamhetsutvecklare till öppenvårdsenheten, barn och vuxna, i Filipstads kommun. Du kommer att vara en viktig del av teamet och arbeta nära våra behandlare i öppenvården.
Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Enhetens medarbetare arbetar för att göra Filipstad tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling mot en egen försörjning. Vi erbjuder ett arbete som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sådant som är viktigt på riktigt.
I rollen som utvecklare vill vi att du ska arbeta för att stärka kvalitet, likvärdighet och effektivitet inom öppenvårdens verksamheter (både barn och vuxna) genom arbetsledning, handledning samt utveckling av metoder och arbetssätt. Rollen ska bidra till evidensbaserad praktik och en sammanhållen vårdkedja. Eftersom rollen är ny har du möjlighet att få vara med och forma en verksamhet utifrån framtidens socialtjänst. Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är arbetsledning, handledning och kompetensstöd, verksamhetsutveckling, samverkan samt kvalitetssäkring.
Detta innebär att du leder och fördelar det dagliga arbetet inom öppenvårdsverksamheten, säkerställer att insatser planeras, genomförs och följs upp enligt beslut och riktlinjer. Du kommer att fungera som ett operativt stöd till medarbetare i ärendehantering samt prioritera ärenden utifrån behov, risk och resurser. Du kommer även samverka med enhetscheferna kring verksamhetsplanering och resursfördelning.
Du förväntas kunna ge kontinuerlig handledning till personal inom både barn- och vuxenöppenvård. I rollen ingår även att stötta i svåra ärenden och komplexa situationer och kunna bidra till kompetensutveckling genom t.e.x. internutbildning och metodstöd.
I rollen ingår att utveckla och implementera evidensbaserade metoder och arbetssätt samt att man har en god förmåga att identifiera förbättringsområden och driva utvecklingsinsatser. Du bör ha kunskaper för att kunna följa upp och analysera verksamhetens resultat och kvalitet samtidigt som du säkerställer att arbetet följer lagstiftning, riktlinjer och lokala mål. Det förväntas att du utöver att delta i, även har förmågan att ibland leda, projekt och förändringsarbete.
Du bör ha erfarenhet av att samverka med interna såsom externa verksamheter och kunna bidra till en helhetssyn kring individens behov samt stödja samordnande insatser, t.e.x. SIP- samordnad individuell plan
Som utvecklare säkerställer du att dokumentation sker utifrån gälande lagstiftning och riktlinjer. Du ansvarar för att följa upp ärenden och insatser med personalen i öppenvården. Du ska kunna bidra till att det sker ett kvalitetsarbete och systematiskt förbättringsarbete och tillsammans med chef hantera avvikelser och risker. Kvalifikationer
Formella krav
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänst/öppenvård
God kunskap om lagstiftning (SoL, LVU, samt LVM)
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning eller handledning
Vidareutbildning inom relevant metod (t.ex. MI, KBT, FFT, Signs of Safety)
Erfarenhet av både barn- och vuxenärendenDina personliga egenskaper
Tydlig och trygg som ledare
God pedagogisk och kommunikativ förmåga
Strukturerad och lösningsfokuserad
Förmåga att skapa förtroende och engagemangAnställningsvillkor
För den här tjänsten krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Projektanställning
Varaktighet: December 2027
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
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682 31 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Individ och familjeomsorg, IFO Vuxen Kontakt
Jenny Jansson jenny.jansson77@filipstad.se 0590-61511 Jobbnummer
9978122