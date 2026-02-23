Operatörer vid framtida behov!
Nu söker vi operatörer till olika uppdrag i Jönköping vid kommande behov. Har du tidigare jobbat som operatör och vill ta nästa steg i din karriär? Sök redan nu!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som operatör kommer du att arbeta med maskiner i en industrimiljö där dina uppgofter främst kommer gå ut på att övervaka maskiner, underhålla dem och förebygga/reparera fel som kan uppstå. Därav är det viktigt att du är både praktiskt och tekniskt lagd. Arbetstiderna kan vara varierande därav är det viktigt att du som söker är bredd på skiftarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära:
• Övervakning av maskiner
• Felsökning/reparationer
• Fylla på material
Denna tjänst är proaktiv, vilket innebär att vi i nuläget inte har en konkret förfrågan från något specifikt kundföretag. Däremot söker vi kontinuerligt denna typ av kompetens till vårt nätverk, då flera av våra kunder har återkommande behov inom området. Startdatum kan därför variera beroende på uppdragets omfattning och tidpunkt.
Om dig
Vi söker dig som tidigare har jobbat som operatör eller inom liknanade område, med något tekniskt. Som person är det viktigt att du är tekniskt lagd och trivs att jobba i en industrimiljö. Vidare ser vi att du är noggran och ansvarsfull i ditt arbete, samt att du ser på detta som något långsiktigt.
Viktigt för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet av att ha jobbat som t ex maskinoperatör, CNC-operatörer, eller liknande.
• Körkort och tillgång till bil.
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är:
• Teknisk utbildning eller annan utbildning som den ansvariga rekryterare anser vara relevant för rollen.
• Truckkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Adecco
Som en av världens största HR-leverantörer har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats. På Adecco försöker vi hitta rätt person, med rätt kompetens på rätt plats. Därav ser vi dig som en av våra grundpelare varpå vi erbjuder följande förmåner inom bolaget: kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar, terminalglasögon, kompetensutveckling och en marknadsmässig lön.
Du kommer vara anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Antoanella Mallo via antoanella.mallo@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
