Operatörer till Nammo i Karlsborg
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Karlsborg Visa alla maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Karlsborg
2026-07-27
, Tibro
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Karlsborg
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige
Om tjänsten Nammo i Karlsborg letar efter operatörer som vill ta nästa steg och bli en del av deras team. Som operatör kommer du att arbeta med att producera och övervaka tillverkningen av ammunition av hög kvalitet. Du kommer även att arbeta med avsyning, kontroll och packning. Du kommer att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbeten inom avdelningen ihop med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Operera och övervaka maskiner
Kvalitetskontroll av produkter
Felsökning och underhåll av maskiner
Vem är du?
Avslutad gymnasieutbildning, gärna med industriell profil.
Erfarenhet från industriell tillverkning är meriterande men inte ett krav.
Praktisk förmåga att utföra repetitiva arbetsuppgifter och vilja att lära sig nya saker.
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Teamplayer
I din ansökan vill vi gärna veta om du vill arbeta 2-skift eller natt.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet, samarbetsförmåga och flexibilitet. Vi ser gärna att du är van vid ett högt arbetstempo, är strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är en lagspelare som gärna tillsammans med kollegorna vill nå ett bra resultat. För att lyckas i den här rollen krävs det vidare att du har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att ta eget ansvar.
Välkommen med din ansökan i pdf. Vi intervjuar löpande.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066519-2118403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
546 30 KARLSBORG Jobbnummer
10013408